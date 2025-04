A- A+

Prêmio Banco do Nordeste é premiado por atuação em inclusão produtiva Instituição foi reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento por iniciativas no microcrédito e apoio a pequenos empreendedores

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) recebeu, na terça-feira, (29) o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, na categoria Empreendedorismo e Fomento. A premiação foi concedida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em cerimônia realizada em Brasília.

O prêmio reconhece instituições e entes públicos que contribuem com ações voltadas à inclusão produtiva e à redução da dependência de programas sociais por meio de iniciativas sustentáveis. O Banco do Nordeste obteve o primeiro lugar nacional entre as instituições financeiras participantes do programa Acredita no Primeiro Passo, promovido pelo MDS.

“Receber esse prêmio reforça o papel do Banco do Nordeste como um instrumento de transformação social. Cumprindo a missão que nos foi dada pelo presidente Lula, estamos presentes onde o Brasil mais precisa de oportunidades, ajudando milhares de famílias a empreenderem e construírem um futuro com mais dignidade", afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

"Nada se faz só. Estamos aqui vivendo um momento de agradecimento. Então, em nome do governo do presidente Lula gostaria de agradecer. Estou encantado com a forma com que crescem os parceiros, as instituições financeiras, empresas e com a animação dos empreendedores. Esse é o caminho. Estamos fazendo aqui um campeonato do bem", declarou o ministro.

Em 2024, o Banco do Nordeste destinou mais de R$ 550 milhões em microcrédito produtivo e orientado para beneficiários do Cadastro Único, com taxas de juros reduzidas. Os recursos foram disponibilizados por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, operacionalizado via Crediamigo, programa de microcrédito do BNB considerado o maior da América Latina. Ao todo, 60 mil clientes foram beneficiados, sendo quase 70% mulheres.

Para 2025, o orçamento do Banco do Nordeste para essa finalidade será de R$ 1,6 bilhão, valor mais que triplicado em relação ao executado em 2024. Nos quatro primeiros meses do ano, já foram contratados R$ 315 milhões, atendendo 34 mil clientes na área de atuação do banco, que abrange os nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Entre os beneficiários está Amanda Rafaela da Silva Carvalho, residente no município de Custódia (PE), a 335 km de Recife. Depiladora e cliente do Crediamigo desde dezembro de 2023, Amanda contratou crédito por meio do Acredita no valor de R$ 5 mil. Com os recursos, instalou novos equipamentos e reformou seu espaço de trabalho. Segundo o BNB, a melhoria refletiu diretamente no atendimento e na satisfação da clientela. A microempreendedora já demonstra interesse em realizar novos investimentos no seu negócio.

