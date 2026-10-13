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Economia Banco do Nordeste empossa Vicente Aquino, novo diretor de Negócios A posse do novo diretor foi conduzida pelo presidente do BNB, Paulo Câmara

O novo diretor de Negócios do Banco do Nordeste (BNB), Vicente Bandeira de Aquino Neto, tomou posse nesta terça-feira, 13, em evento com gestores, na sede da instituição, em Fortaleza (CE). O executivo assume a diretoria responsável pela rede de 297 agências bancárias e cerca de 500 pontos de atendimentos dos programas de microcrédito Crediamigo e Agroamigo, além de conduzir as ações voltadas a Micro e Pequenas Empresas (MPE), pessoas físicas e negócios com empresas e governos.

A posse do novo diretor foi conduzida pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, que considera a chegada de Vicente Aquino uma contribuição importante para que o Banco alcance as metas estabelecidas e mantenha seu histórico de resultados recordes de contratação e desembolso.

Segundo Vicente Aquino, o BNB deve ampliar o alcance dos programas de crédito de modo a transformar a vida dos empreendedores. “Pretendo contribuir para modernizar canais, processos, serviços e produtos do Banco, combinando presença e tecnologia, atendimento humano e soluções digitais, simplificação e controle, agilidade e segurança”, afirma.

O executivo já exerceu os cargos de assessor especial da Presidência do BNB entre 2018 e 2019, de conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 2019 a 2020, e foi membro do Conselho Diretor da Anatel, de 2020 a 2025.

A atual Diretoria Executiva do Banco do Nordeste está composta por Paulo Henrique Saraiva Câmara como presidente, Ana Teresa Barbosa Carvalho (Administração), Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior (Ativos de Terceiros), José Aldemir Freire (Planejamento), Leonardo Victor Dantas da Cruz (Controle e Risco), Vicente Bandeira de Aquino Neto (Negócios) e Wanger Antônio de Alencar Rocha (Financeira e de Crédito).

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