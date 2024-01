A- A+

Banco do Nordeste fecha 2023 com R$ 58,4 bilhões aplicados na economia regional Financiamentos realizados pela entidade cresceram 27% em comparação com o ano anterior

Hoje (30), o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, enfatizou os resultados operacionais de 2023, destacando o recorde de contratações, atingindo R$ 58,4 bilhões.

O anúncio ocorreu durante um evento na sede do BNB, em Fortaleza, com a presença de líderes políticos, empresariais e representantes dos setores produtivos, para discutir os financiamentos realizados no ano anterior.

“As contratações representam um aumento de 27% em relação ao exercício anterior e evidenciam a confiança dos empreendedores em investir na região. Esses números refletem nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a promoção de iniciativas que impulsionam todos os setores da economia", destacou o executivo.

Exclusivamente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), as operações totalizaram R$ 43,67 bilhões. O crescimento nas aplicações dos recursos do fundo foi de 35% em comparação com as operações de 2022.

Com essa fonte, o BNB aplicou R$ 17,78 bilhões no segmento rural, R$ 11,97 bilhões em infraestrutura, R$ 10 bilhões em comércio e serviços, e R$ 2,62 bilhões em indústrias.

Para o Semiárido, região prioritária da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Banco destinou R$ 28 bilhões, o que corresponde a 64,19% do total financiado.

Prioridade para os pequenos

Em seu discurso, Câmara acrescentou o compromisso do Banco do Nordeste em contribuir com a geração de ocupação e renda em sua área de abrangência.

Segundo ele, o fato "foi demonstrado pelos investimentos destinados a micro e pequenas empresas, totalizando R$ 5,82 bilhões, com mais de 44 mil operações de crédito realizadas”, explicou.

Outra demonstração foi o valor liberado por meio de seus programas de microcrédito, Crediamigo (urbano) e Agroamigo (rural). Líderes do segmento na América Latina, eles atingiram um desembolso de R$ 16 bilhões em 2023. Juntos, os programas realizam 16,6 mil operações por dia.

Responsável por mais de 90% dos contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em sua área de atuação, o Banco do Nordeste realizou 600 mil operações com agricultores familiares no ano passado, liberando R$ 6,6 bilhões para esses empreendedores.

Impactos econômicos

Paulo Câmara ressaltou ainda que ao impulsionar a economia regional, o Banco do Nordeste contribuiu para a geração e manutenção de 1,9 milhão de empregos, um aumento de R$ 14,31 bilhões na massa salarial e R$ 8,18 bilhões na arrecadação tributária. A estimativa é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos (Etene), do BNB.

