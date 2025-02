A- A+

Investimento Banco do Nordeste financia novo terminal de combustíveis no Porto do Pecém Novo terminal deve gerar 500 empregos diretos durante a construção

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará, receberá um novo parque de tancagem de combustíveis até 2027. O empreendimento, liderado pela Terminais Marítimos do Brasil S.A. (TMB), do Grupo Dislub Equador, contará com um investimento de R$ 430 milhões, sendo 80% financiados pelo Banco do Nordeste (BNB) por meio da linha FNE-Infra.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental ocorreu nesta quarta-feira (19) e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Domingos Filho, e a superintendente estadual do BNB, Eliane Brasil.

Com capacidade de armazenamento de 130.000 m³, o novo terminal deve gerar 500 empregos diretos durante a construção e mais 100 postos fixos quando entrar em operação. Segundo Sérgio Lins, CEO do Grupo Dislub, o projeto representa um avanço na logística de combustíveis no Nordeste, garantindo maior eficiência na distribuição e fortalecendo a infraestrutura portuária cearense.

Expansão da infraestrutura e desenvolvimento regional

O presidente do BNB, Paulo Câmara, ressaltou a importância da iniciativa para a economia regional. "Trata-se de uma obra estruturadora que ficará marcada pela sua importância não só na geração de emprego e renda, mas principalmente pelo legado na melhoria da logística de distribuição de combustíveis no Ceará e na região Nordeste. Nos últimos dois anos, o BNB aumentou consideravelmente o volume de recursos disponibilizados, seguindo a orientação do presidente Lula de fazer nossa região crescer", afirmou Câmara.

Já o governador Elmano de Freitas pontuou que a iniciativa faz parte de um plano estratégico para expandir a infraestrutura portuária do estado, em consonância com a legislação estadual que prevê a transferência das operações do Porto do Mucuripe para o Porto do Pecém até 2027.

