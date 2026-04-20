Banco do Nordeste financia pesquisa pernambucana que pode antecipar diagnósticos e prevenir câncer
Com investimento de R$ 15 milhões, primeiros exames da pesquisa chegam à população ainda em 2026
O Banco do Nordeste (BNB) destina R$ 15 milhões para financiar um projeto de pesquisa e inovação da NeoGenomica Análises Genômicas, empresa com sede no Recife que está desenvolvendo novas tecnologias capazes de antecipar diagnósticos de doenças e ampliar a prevenção contra o câncer. O investimento é realizado com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
A iniciativa do BNB aposta na integração entre exames genéticos e inteligência artificial para tornar a medicina de precisão mais acessível no Brasil. De acordo com o médico João Bosco, CEO da NeoGenomica, os primeiros exames devem chegar à população ainda no primeiro semestre de 2026.
“Estamos utilizando metodologias inovadoras, que permitem análises mais completas com custos reduzidos para os pacientes”, explica o médico.
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Além de liberar recursos, o Banco do Nordeste oferece apoio técnico especializado e realiza visitas a NeoGenomica com equipes do Hub de Inovação do Nordeste (Hubine). O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, informa que o financiamento da pesquisa terá impactos econômicos e sociais.
“Com essa operação, o Banco do Nordeste e a Finep estão estimulando a produção de tecnologia dentro do Brasil que irá beneficiar a população. Por enquanto, já há impactos na economia. Esse projeto está empregando, diretamente, cerca de 30 pesquisadores, incluindo mestres e doutores, além de deixar na economia local mais de R$ 5 milhões em aquisição de materiais de consumo e serviços terceirizados”, explica Queiroz.
*Com informações da assessoria