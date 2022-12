A- A+

Energia Limpa Banco do Nordeste foca nas energias renováveis O Banco do Nordeste é um dos principais financiadores dos projetos de instalação de sistemas de energias limpas e já liberou cerca de R$25 bilhões desde 2019 até outubro deste ano em toda a sua área a de atuação, com destaque para a fonte solar

As energias renováveis estão ganhando cada vez mais atenção e destaque em um mercado que está em pleno crescimento. Um dos fatores que contribuíram para a expansão do acesso aos sistemas de energia limpa é a facilidade para conseguir recursos. Um dos facilitadores do setor e opção para aquisição dos sistemas é o Banco do Nordeste (BNB), que é um dos principais financiadores de produtos voltados para as energias limpas.

Desde 2019 até outubro deste ano, já foram aplicados pelo Banco cerca de R$ 25 bilhões em toda sua área de atuação. Boa parte dessas operações ocorreram este ano, com R$ 6,2 bilhões injetados. Só em Pernambuco, as contratações foram de R$ 1,33 bilhão, de janeiro de 2019 a outubro de 2022, com cerca de R$ 670 milhões este ano.

Atuando nos nove estados do Nordeste, parte de Minas Gerais (incluindo os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e norte do Espírito Santo, o Banco do Nordeste revela que um dos setores que mais vêm crescendo nas operações é o da energia solar. As contratações globais do BNB nessa linha aumentaram de forma substancial nos últimos quatro anos, passando de R$ 948 milhões em 2019 para R$ 3,7 bilhões, em 2022 - considerando o período de janeiro a outubro. O desempenho representa alta significativa, de 294%.

Já o acumulado dos investimentos totais em energia solar, nos últimos quatro anos, na área de atuação do BNB, é de R$ 9,3 bilhões. Segundo o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, a atuação com produtos voltados para a energia renovável é uma oportunidade para contribuir com a economia da região.

“O Banco enxerga os investimentos em energia renovável como uma grande oportunidade. Primeiro pela possibilidade de diversificação da matriz energética em uma região em pleno crescimento. Isso dá segurança aos empresários que investem ou desejam investir na Região. Outro aspecto a ser considerado são os ganhos ambientais e sociais com o uso de energia renovável, algo também muito valorizado pelo Banco, que tem na sustentabilidade um dos seus pilares”, disse.

José Gomes da Costa, presidente do Banco do Nordeste | Foto: Divulgação

José Gomes aponta que um dos diferenciais do Banco se dá pelas condições de pagamento. “Temos as melhores taxas de juros do mercado, por contarmos com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e prazo de pagamento de até oito anos, com seis meses de carência. Essas condições permitem que o cliente pague o financiamento, cujas parcelas são equivalentes ao que ele paga em sua conta de luz, e ainda utilize por pelo menos 12 anos as placas, que têm vida útil de 20 anos”, contou.

Solar é destaque em Pernambuco

A contratação de energia solar com todos os tipos de operações também cresceu nos últimos quatro anos no Estado. Em 2019, as contratações somaram R$ 21,5 milhões. Em 2022, somente de janeiro a outubro, foram contratados R$ 665 milhões, alta de quase 3.000%. O acumulado dos investimentos totais em energia solar, nos últimos quatro anos, somente em Pernambuco, é de R$ 960 milhões.

“O estado de Pernambuco é o sétimo mais populoso do País e o segundo da Região Nordeste, foco de nossa atuação. Além de pessoas físicas, há muitas empresas instaladas que pretendem usufruir de todos os benefícios da energia solar. O Banco do Nordeste está pronto para apoiar essas iniciativas, com disponibilidade de recursos, processo de crédito automatizado e condições excepcionais de financiamento”, contou José Gomes da Costa.

Financiamento será ampliado

Com o bom desempenho e alta procura, o Banco do Nordeste reservou R$ 186 milhões em recursos voltados para a aquisição e instalação de placas solares em residências em 2023. O orçamento é 28% maior em relação ao ano de 2022, e do total, R$ 23 milhões serão destinados para Pernambuco.

A ampliação dos recursos se dá pelo fato de mais pessoas buscarem adotar a energia solar em suas residências. Nos últimos quatro anos, o BNB teve aplicações crescentes no segmento, superando a marca de R$ 500 milhões em operações do gênero, beneficiando cerca de 15 mil famílias.

As operações são realizadas por meio da linha de crédito FNE Sol – Pessoa Física, cujos principais atrativos são as taxas de juros acessíveis, com recursos do Fundo Constitucional.

