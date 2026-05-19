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Economia Banco do Nordeste homenageia empreendedores pernambucanos com prêmio para clientes do MPE e Crediami Evento será realizado no Recife e contará com a participação do presidente do BNB, Paulo Câmara

O Banco do Nordeste realizará, na próxima segunda-feira (25), a entrega do Prêmio BNB MPE e Crediamigo para microempresas e microempreendedores urbanos de Pernambuco que se destacaram em áreas como inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional. A cerimônia acontecerá às 9h, no auditório da Superintendência Estadual do banco, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Ao todo, quatro microempresas e três microempreendedores serão homenageados pela atuação empreendedora e pelos resultados alcançados com apoio financeiro e orientação oferecidos pela instituição. Os clientes premiados foram avaliados por uma comissão julgadora nas categorias “Inovação e Tecnologia”, “Liderança Feminina”, “Sustentabilidade Socioambiental” e “Desenvolvimento que transforma”.

A premiação contempla clientes atendidos pelo segmento MPE (Micro e Pequenas Empresas) e pelo programa de microcrédito urbano Crediamigo, considerado uma das principais iniciativas de microfinanças da América Latina. Segundo o banco, o objetivo é reconhecer negócios que contribuem para a geração de emprego, renda e fortalecimento da economia regional.

O evento contará com a presença do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, além do superintendente estadual do banco em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz. Também participarão representantes do setor produtivo, parceiros institucionais, empresários e integrantes da comissão avaliadora.

A iniciativa busca destacar trajetórias empresariais impulsionadas pelo crédito orientado e pelo apoio técnico oferecido pelo banco, especialmente em segmentos ligados ao pequeno empreendedorismo urbano.

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