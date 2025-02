A- A+

BNB Banco do Nordeste impulsiona crescimento na Região e projeta avanços para 2025 Instituição financeira firmou mais de R$ 61 bilhões em contratos no ano passado

Com um papel decisivo no desenvolvimento regional, o Banco do Nordeste consolidou sua posição como indutor de crescimento ao firmar mais de R$ 61 bilhões em contratos ao longo de 2024. Em um ano marcado pela superação da média nacional de crescimento econômico, a região Nordeste reafirmou sua resiliência e protagonismo.

Os resultados alcançados refletem o trabalho conjunto entre o banco, seus clientes, parceiros e o governo federal, sob as diretrizes do presidente Lula. Entre os principais destaques do ano está a expansão do Programa Crediamigo, que inaugurou 67 novas unidades de relacionamento, totalizando 537 unidades ativas.

Com R$ 12 bilhões desembolsados, um crescimento de 13,27% em relação a 2023, o programa manteve sua missão de inclusão financeira, com destaque para o protagonismo feminino – mulheres representam dois terços da clientela.

No setor agrícola, o Agroamigo atingiu um recorde de R$ 8,6 bilhões em investimentos, crescendo 51,8% em relação ao ano anterior e 126% na comparação com 2022.

O desempenho impulsionou a modernização do setor e fortaleceu pequenos produtores rurais no Semiárido. Já o crédito para micro e pequenas empresas somou R$ 6 bilhões, com aumento de 8,4% na base de clientes.

Para 2025, o desafio será ampliar os avanços, com um orçamento 18% superior ao do ano passado. O foco estará na ampliação do apoio a setores estratégicos, como energias renováveis, e na intensificação do suporte a micro e pequenos empreendedores, que responderam por mais de 60% do crédito concedido em 2024.

Outro objetivo é garantir um equilíbrio ainda maior na distribuição dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), assegurando que todos os estados tenham acesso igualitário às oportunidades proporcionadas pelo banco.

Ao fim de 2024, o Banco do Nordeste também celebrou sua posição entre as 100 marcas mais valiosas do Brasil, ocupando o 55º lugar no ranking nacional, reflexo da confiança de milhões de brasileiros que veem na instituição um parceiro para transformação econômica e social.

Para 2025, a meta é seguir construindo um Nordeste mais forte, inclusivo e sustentável, em parceria com empreendedores, agricultores, empresários e cidadãos da região.

