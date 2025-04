A- A+

Inauguração Banco do Nordeste inaugura unidade do Crediamigo em Tabira Unidade deve para beneficiar 3.500 microempreendedores em sete cidades

O Banco do Nordeste (BNB) inaugurou, nesta sexta-feira, 11, em Tabira (PE), mais uma unidade do Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado.

A nova estrutura irá atender microempreendedores de sete municípios, além de estimular o início de novos negócios. Cerca de 3.500 clientes serão beneficiados diretamente.

A estimativa é que o novo ponto de atendimento contrate cerca de R$ 26 milhões, somente este ano.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, participou do evento que reuniu colaboradores, clientes e autoridades da região, e afirmou que a inauguração desta sexta-feira fortalece o plano de expansão e compromisso com o microempreendedorismo de Pernambuco.

“Nosso estado possui um povo trabalhador e cheio de determinação que só precisa de oportunidade. A orientação do presidente Lula é justamente criar as condições, pois ele confia que se houver crédito ágil, simplificado e justo, o brasileiro, especialmente o pernambucano, transforma sua vida e de sua família. Isso tudo a gente proporciona com o Crediamigo”, afirmou.

Empreendedores como dona Maria Bezerra, que comercializa cereais e é atendida pela equipe do BNB de Afogados da Ingazeira. "Sou muito agradecida pelo que o Crediamigo já fez por mim e agora mais feliz por ter uma unidade mais perto", diz.

Segundo o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, os sete municípios atendidos (Tabira, São José do Egito, Santa Terezinha, Solidão, Tuparetama, Brejinho e Itapetim) responderam, em 2024, por cerca de 5.360 operações, que injetaram R$ 17,4 milhões na economia da região.

“Planejamos um crescimento significativo agora porque haverá uma equipe específica para atender os microempreendedores da região. A orientação para o negócio oferecida por nossos agentes, um dos grandes diferenciais do Crediamigo, poderá ser dada com ainda mais atenção às particularidades desses municípios. Com isso, os resultados dos nossos clientes tendem a aumentar bastante, gerando mais negócios, novas operações e mais desenvolvimento para as famílias”, afirma.



Expansão

A nova Unidade do Crediamigo em Tabira é a 29ª estrutura de atendimento inaugurada no estado, desde o início do projeto de expansão da rede, em 2023.

Pernambuco foi o primeiro estado a ser contemplado no plano com a abertura de loja na Feira de Caruaru. A expansão prevê que o programa passe das iniciais 39 Unidades no estado para 88 pontos de atendimento até final de 2025. Dos 49 novos pontos da expansão do Crediamigo no Estado, 29 já foram inaugurados – incluindo a Unidade em Tabira.

De acordo com Helton Chagas, superintendente do Crediamigo, a meta é chegar, até final de 2025, a mil pontos de atendimento em toda área de atuação do Banco - estados nordestinos e parte deMinasGeraiseEspíritoSanto.

"Aqui no estado de Pernambuco foi por onde a gente começou. Tabira representa bem nosso trabalho de chegar mais perto dos clientes. Em 2024, fizemos R$ 12 bilhões em desembolso em um programa que tem um ticket médio de operação de R$ 3 mil. Então é levar mesmo o crédito de forma pulverizada. Levar o crédito para todos os microemprendimentos da nossa área de atuação", declara.

Veja também