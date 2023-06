Banco do Nordeste investe R$ 14 milhões em projetos destinados à agricultura familiar

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou hoje (12) a destinação de cerca de R$ 14 milhões para apoiar dezessete projetos de aceleração da agricultura familiar. Entre as iniciativas selecionadas, Pernambuco se destacou com propostas voltadas para o desenvolvimento da fruticultura familiar do Estado.

Segundo o BNB, esses recursos serão disponibilizados como não reembolsáveis, para “promover melhorias nos níveis de produtividade e sustentabilidade, além de auxiliar na difusão de tecnologias e inovações para os agricultores familiares da região”.

Os projetos foram selecionados por meio do edital 02/2022 do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), lançado em dezembro passado. Foram recebidas 123 propostas de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Os empreendimentos selecionados serão implementados em três fases: diagnóstico, aceleração e avaliação, com duração de 12 a 36 meses.

O Banco afirma que cada projeto receberá um investimento que varia de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, e eles abrangem dez estados da área de atuação do BNB.

Por meio dessa medida, a instituição argumenta que busca a criação de metodologias replicáveis para impulsionar a produção rural das unidades familiares. Dessa forma, eles afirmam promover “a melhoria nas condições para o financiamento reembolsável por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com o objetivo de fortalecer a resiliência da agricultura familiar diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas”.

Além de Pernambuco, há projetos voltados para a transição agroflorestal e a produção de mel no Ceará, a cadeia produtiva da mandioca em Minas Gerais, a bovinocultura leiteira no Rio Grande do Norte e a piscicultura no Piauí. A divulgação completa dos empreendimentos selecionados pode ser encontrada no site do BNB.

