Banco do Nordeste Banco do Nordeste lança edital de apoio financeiro a ações sociais. Assista ao anúncio Presidente da instituição, Paulo Câmara conduz o evento em João Pessoa

O Banco do Nordeste (BNB) divulga hoje (18) os editais para oferecer apoio financeiro a ações sociais em 2023. O presidente da instituição, Paulo Câmara, conduz o evento diretamente de João Pessoa (PB), a partir das 9h.

No ano passado, o BNB liberou mais de R$ 7 milhões para propostas de entidades sociais ligadas a crianças e adolescentes, idosos e esportes. Este ano, mais projetos podem ser contemplados, como os voltados à prevenção e tratamento do câncer e à promoção da saúde e reabilitação de pessoas com deficiência.

As iniciativas devem ser desenvolvidas na área de atuação do Banco, que compreende os nove estados nordestinos e ainda parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os projetos classificados podem receber recursos entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, cada. Os valores são oriundos da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido pelo BNB, referente ao exercício contábil 2023.

Assista ao evento:

