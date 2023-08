Banco do Nordeste lança edital para apoio a cadeias produtivas de energias renováveis

A- A+

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) lançou, na manhã desta terça-feira (29), o edital do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci) 01/2023 – Energias Renováveis, com um investimento de R$ 20 milhões não reembolsáveis, em apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação que apresentem soluções para as cadeias produtivas de energias renováveis, com ênfase em hidrogênio verde. As inscrições vão até o dia 24 de outubro.

O objetivo da gestão é firmar parceria com centros de pesquisa e inovação, universidades, pesquisadores e empreendedores, sempre tendo o intuito de promover a geração de renda e emprego no espaço produtivo. Para inscrever seu projeto, clique aqui.

O ex-governador de Pernambuco, que agora é presidente do BNB, Paulo Câmara foi quem presidiu o evento de lançamento, que aconteceu por videoconferência, direto do Rio Grande do Norte, para os Estados que têm atuação da instituição, como o caso de Pernambuco. Segundo o gestor, a ideia dessa criação promete fazer com que o Nordeste se torne um potencial alvo de investimentos estrangeiros.

"Queremos o Nordeste forte, com desenvolvimento e com uma vida sustentável. O presidente Lula determinou para nós. Temos que fazer o desenvolvimento econômico andar junto com o desenvolvimento social e com a proteção ambiental", explicou.

Em Pernambuco, equipe do BNB acompanhou cerimônia de lançamento | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Câmara falou também sobre a escolha de lançar um pacto como esse no Rio Grande do Norte, que, segundo ele, tem compromisso forte com a energia limpa.



"Um estado com importante produção nacional da energia eólica e solar, que sempre tem se preocupado com a inclusão social, com a ciência, com a tecnologia, com a pesquisa e com a inovação", disse.

O apoio do Fundeci para cada projeto varia de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. Este é o maior edital em valor nominal ao longo dos 52 anos do fundo, que abraça instituições públicas e privadas sem fins lucrativos domiciliadas nos estados da Região Nordeste e/ou em municípios do Norte do Espírito Santo e/ou do Norte de Minas Gerais. O prazo de execução do projeto é de, no mínimo, um ano e, no máximo, três anos, a contar da data da assinatura do convênio.

Os projetos deverão contemplar uma ou mais das linhas temáticas:

Produção, armazenamento, transporte e utilização do hidrogênio verde;

Inovação tecnológica nas cadeias produtivas de energias renováveis (solar, eólica, biomassa, dentre outras);

Redução da dependência da matriz hidráulica;

Diminuição da necessidade de utilização de termoelétricas em momentos de crise hídrica;

Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com foco na ampliação, redução dos impactos, integração e interiorização das cadeias produtivas de energias renováveis.

Segundo Pedro Freitas, o superintendente da instituição financeira em Pernambuco, Pedro Freitas, a grande motivação do BNB é lançar a oportunidade e de contribuir com o viés da pesquisa, do desenvolvimento de iniciativas e ações que possam impulsionar e trazer essas atividades para um patamar cada vez melhor na Região.

"Isso já foi trabalhado em várias atividades no meio rural. Recentemente a gente lança, com essa divulgação hoje para o mercado, um edital focado em energias renováveis. Tem um destaque todo especial para a questão do hidrogênio verde, mas não é só restrito ao hidrogênio verde. Então, quaisquer iniciativas de pesquisa de fusão nas áreas de energia solar, eólica, biomassa, o próprio hidrogênio verde, eles podem ser apoiados por esse edital", conclui.

