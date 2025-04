A- A+

Banco do Nordeste lança fundo para investimento em startups no Recife Detalhes serão divulgados nesta quarta-feira (30)

O Banco do Nordeste (BNB) lança, nesta quarta-feira, 30, às 10h30, em Recife (PE), o FIP Nordeste Capital Semente, fundo criado junto com a Finep para realizar investimentos em startups.

A apresentação do novo fundo será feita na Superintendência do Banco em Pernambuco, com a participação do presidente da Instituição, Paulo Câmara, e diretores da Finep e das empresas gestoras Triaxis Capital e Crescera Capital.

Fundo

O novo fundo terá valor mínimo garantido por recursos do BNB e da Finep, além de realizar captação de investidores interessados em startups em desenvolvimento no Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Os detalhes do novo fundo e os valores de metas de investimento serão divulgados à imprensa e aos principais atores do ecossistema de inovação regional, em Recife.



