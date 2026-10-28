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Crédito Banco do Nordeste libera R$ 273 milhões para micro e pequenas empresas em Pernambuco Aporte mira vendas de fim de ano e oferece prazos estendidos com recursos do FNE

As micro e pequenas empresas (MPEs) de Pernambuco contam com R$ 273 milhões em crédito disponibilizados pelo Banco do Nordeste (BNB) para reforçar as operações no período de vendas de fim de ano. Os recursos fazem parte de um pacote global de R$ 1,88 bilhão voltado a empreendimentos de toda a área de atuação da instituição, que abrange o Nordeste e parcelas de Minas Gerais e do Espírito Santo.

“O FNE possibilita que trabalhemos com taxas competitivas e prazos adequados às necessidades das empresas. Na linha FNE Giro, por exemplo, o cliente pode contar com prazo de até 36 meses para pagamento e carência de até seis meses, proporcionando mais fôlego para organizar o fluxo de caixa e investir no crescimento do negócio”, destacou o superintendente de MPE e Pessoa Física do BNB, André Bernard.

Além das condições do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o acesso ao crédito é facilitado por parcerias com fundos garantidores, a exemplo do Pronampe, FGI PEAC e FAMPE, reduzindo entraves para empresas com limitações de garantias. Os valores contratados podem ser aplicados na renovação de estoque, capital de giro, estruturação de pontos de venda, inovação e aquisição de imóveis.

De janeiro a setembro deste ano, o BNB financiou mais de R$ 650 milhões em cerca de 2,7 mil operações em Pernambuco, onde mantém uma carteira de 30 mil MPEs ativas. Na avaliação da gestão regional, a injeção de recursos do 13º salário somada ao crédito do banco tende a aquecer o comércio e os serviços locais na reta final do ano.





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