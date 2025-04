Banco do Nordeste: microempreendedor pernambucano aumenta em 32% a busca por crédito

A- A+

O Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB), registrou forte crescimento em suas operações em Pernambuco, nos três primeiros meses deste ano.

Entre 2 de janeiro e 31 de março, foram contratados R$ 247 milhões. Alta de 32% em relação ao mesmo período de 2024.

Houve, também, aumento no número de operações, na comparação dos dois períodos, passando de cerca de 60 mil para mais de 74 mil desembolsos. Alta de 22%.

Segundo o superintendente do BNB no estado, Hugo Luiz de Queiroz, o aumento na contratação de crédito se deve às ações de facilitação que o Banco vem implantando.

"Estamos chegando ainda mais próximo dos microempreendedores, seja aumentando o número de pontos de atendimento no estado, seja adotando estratégias como o Crediamigo Frevo para levar crédito aos ambulantes de Olinda", explica.

Expansão

Nesta sexta-feira (11), o Banco do Nordeste fará mais uma inauguração de uma unidade do Crediamigo em Pernambuco. A cidade de Tabira receberá a nova estrutura para atender, ao todo, sete municípios.

O evento de inauguração será realizado, às 9h, com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara. Em novembro, o BNB abriu a loja de número 500 do Crediamigo. A unidade foi instalada no Novo Atacarejo, no bairro do Bongi, em Recife (PE).

