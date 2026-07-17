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Banco do Nordeste Banco do Nordeste oferece cursos gratuitos de educação financeira para produtores rurais BNB oferece capacitações gratuitas para ajudar produtores rurais na gestão financeira

O Banco do Nordeste (BNB) está disponibilizando cursos gratuitos de Educação Financeira voltados a produtores rurais por meio de sua Plataforma de Educação Corporativa, ambiente on-line com recursos de áudio e vídeo que tornam o aprendizado mais acessível e dinâmico.

Entre as capacitações disponíveis está o curso “Educação Financeira para o Cliente Agroamigo”, desenvolvido para orientar empreendedores rurais sobre organização financeira, equilíbrio das contas e melhores práticas para a administração dos recursos. Embora tenha como público principal os beneficiários do programa de microcrédito rural Agroamigo, o treinamento está aberto a todos os interessados.

Outra opção é o curso “Educação Financeira para o Produtor Rural”, direcionado a agricultores de diferentes portes. A formação aborda temas como planejamento financeiro, acesso ao crédito rural para custeio e investimentos, comercialização, industrialização, uso responsável do cartão de crédito e alternativas de investimento adequadas aos diferentes perfis.

Segundo a diretora de Administração do Banco do Nordeste, Ana Teresa de Carvalho, a iniciativa reforça o papel da instituição no desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua.

“Disponibilizar gratuitamente conteúdos de educação financeira amplia o acesso ao conhecimento e oferece ferramentas para que os produtores possam planejar melhor suas atividades, utilizar o crédito de forma consciente e tomar decisões mais seguras na gestão dos seus negócios”, destaca.

Universidade Corporativa BNB

A Plataforma de Educação Corporativa do BNB reúne mais de 300 cursos gratuitos em diversas áreas, incluindo Língua Portuguesa, Matemática, Planejamento Empresarial, Desenvolvimento Econômico e Territorial, microfinança urbana e economia circular.

Os conteúdos são destinados a clientes, parceiros e fornecedores do banco, mas também estão disponíveis para qualquer pessoa interessada em ampliar seus conhecimentos. Para participar, basta realizar um cadastro na plataforma. Todos os cursos disponibilizam certificado de conclusão.

As inscrições podem ser realizadas na página da Universidade Corporativa do Banco do Nordeste.

Para a superintendente de Desenvolvimento Humano do BNB, Bibiana Colares, a oferta de cursos gratuitos contribui para democratizar o acesso à educação e fortalecer comunidades.

“Quando o conhecimento é compartilhado de forma ampla e gratuita, ele se transforma em uma ferramenta de inclusão, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida, com impactos positivos para pessoas e territórios”, afirmou

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