A- A+

DíVIDAS Banco do Nordeste oferece descontos de até 95% para clientes regularizarem dívidas Em Pernambuco, 136 mil pessoas, entre empreendedores e produtores rurais, serão beneficiados pela oportunidade

O Banco do Nordeste está oferecendo desconto de até 95% a produtores rurais e empreendedores que mantém dívidas em aberto com a instituição. Ao todo, a iniciativa pode beneficiar 800 mil clientes de todos os perfis, de pequeno e grande porte, sendo a maioria constituída por pequenos negócios e agricultores familiares.

Quase 136 mil clientes no estado estão enquadrados em alguma das campanhas que oferecem descontos de até 95%. Também é possível renegociar prazos para facilitar o pagamento. “É importante destacar que essas medidas legais se apresentam como excelentes oportunidades dos produtores rurais regularizarem suas operações e inclusive contratando novos pleitos”, afirma o superintendente estadual Hugo Luiz de Queiroz.

Para a oferta, a instituição está operando três instrumentos legais que oferecem descontos, prazos ampliados e condições diferenciadas para liquidação e renegociação: Desenrola Rural, Lei 14.166/2021 e Lei 13.340/2016.

O presidente da instituição, Paulo Câmara, destaca que os instrumentos oferecem uma oportunidade histórica de reestruturação financeira para quem possui dívidas em atraso.

"O Banco do Nordeste está operando, de forma articulada com o Governo Federal, medidas que representam um grande esforço para fortalecer a agricultura familiar, apoiar os pequenos empreendedores e permitir que milhares de produtores retomem sua capacidade de investir e gerar renda. São ações que contam com o apoio do presidente Lula, que tem reiterado a prioridade do desenvolvimento regional e da inclusão produtiva. O Banco do Nordeste está pronto para orientar cada cliente sobre as melhores condições de regularização disponíveis”, afirma Paulo Câmara.

Veja também