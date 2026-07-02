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BND Banco do Nordeste poderá financiar até R$ 74 mil por família no novo Plano Safra Novo limite amplia o acesso ao crédito da agricultura familiar e fortalece investimentos no campo.

As famílias da agricultura familiar atendidas pelo Banco do Nordeste (BNB) poderão contratar financiamentos de até R$ 74 mil por meio do novo Plano Safra 2026/2027. O limite anterior era de R$ 53 mil e a ampliação beneficia o Grupo B do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), formado por famílias com renda anual de até R$ 60 mil.

O novo teto foi destacado pela ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, durante o evento Banco do Nordeste e Agricultura Familiar, realizado nesta quarta-feira (1º), em Fortaleza. Segundo a ministra, o valor representa um avanço significativo em relação ao Plano Safra 2022/2023, quando o limite de financiamento era de apenas R$ 6 mil por família.

“Saímos de um patamar de R$ 6 mil por família, com juros de 0,5% ao ano, para um limite de R$ 74 mil, mantendo a mesma taxa de juros”, afirmou.

Na ocasião, também foi anunciado um aporte de R$ 200 milhões para operações de crédito fundiário do Banco do Nordeste. O presidente do BNB, Paulo Câmara, ressaltou que a instituição mantém o compromisso de impulsionar o desenvolvimento regional por meio da ampliação do acesso ao crédito rural.

“Registramos crescimento tanto no número de contratações quanto no volume financiado em todos os estados onde atuamos. Isso demonstra a importância de ampliar as oportunidades para que todas as regiões possam crescer”, destacou.

Além da ampliação do limite para o Grupo B do Pronaf, o Plano Safra 2026/2027 trouxe outras mudanças voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. O limite de financiamento destinado às mulheres aumentou de R$ 20 mil para R$ 28 mil; o número de jovens aptos a contratar crédito passou de um para dois por família; e os recursos para melhorias sanitárias foram ampliados de R$ 3 mil para R$ 10 mil.

Para a ministra Fernanda Machiaveli, as medidas reforçam o papel do crédito rural na transformação da agricultura familiar, especialmente no Nordeste, região que concentra 54% das propriedades familiares do país.

“Com mais acesso ao crédito, os produtores investem em tecnologia, conhecimento e inovação. Isso fortalece a agricultura familiar, gera mais prosperidade no campo e contribui para melhorar a alimentação da população brasileira”, afirmou.

Operação do BND cresceram 28%

O Banco do Nordeste encerrou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 com 836 mil operações contratadas, crescimento de 28% em relação ao ciclo anterior. Entre julho de 2025 e junho de 2026, a instituição contratou R$ 11,8 bilhões em financiamentos, volume 25% superior ao registrado no Plano Safra 2024/2025, consolidando a expansão do crédito para agricultores familiares em toda a área de atuação do banco.

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