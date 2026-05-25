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Banco do Nordeste BNB premia empreendedores de Pernambuco por inovação, sustentabilidade e liderança femenina Evento no Recife reuniu clientes do Crediamigo e segmento MPE; presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou mais de R$ 2 bilhões destinados aos pequenos negócios no estado.

O Banco do Nordeste (BNB) homenageou clientes dos segmentos Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Crediamigo nesta segunda-feira (25), no Recife. A solenidade contou com a presença do presidente da instituição, Paulo Câmara, responsável pela entrega dos prêmios aos empreendedores reconhecidos por suas trajetórias de inovação, desenvolvimento e impacto econômico em Pernambuco.

O diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, participou do evento representando o presidente do grupo, Eduardo de Queiroz Monteiro. Ao todo, quatro microempresas e três microempreendedores urbanos do estado receberam o Prêmio BNB MPE e Crediamigo 2026. A cerimônia foi realizada no auditório da Superintendência de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, reunindo clientes, empresários, parceiros institucionais e representantes do setor produtivo.

Os homenageados foram avaliados nas categorias “Inovação e Tecnologia”, “Liderança Feminina”, “Sustentabilidade Socioambiental” e “Desenvolvimento que Transforma”. A seleção foi feita por uma comissão julgadora, que considerou critérios como evolução dos negócios, práticas sustentáveis de gestão e impacto social dos empreendimentos.

Também participaram do evento o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, além de integrantes da comissão avaliadora. A premiação contemplou clientes do programa de microcrédito urbano Crediamigo e empresas atendidas pelo segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), destacando iniciativas que contribuem para a geração de emprego, renda e fortalecimento da economia regional.

Cerimônia

Durante o discurso, Paulo Câmara destacou a atuação do banco no fortalecimento das trajetórias empreendedoras em Pernambuco.

“É justamente nesse processo de construção das trajetórias empreendedoras que o Banco do Nordeste tem atuado de forma consistente, especialmente aqui em Pernambuco. Em 2025, contratamos no estado cerca de R$ 7,8 bilhões em crédito, representando aproximadamente 11% de toda a área de atuação do banco. Mas o dado mais importante não é apenas o volume, é o destino desse crédito”, afirmou.

Segundo o presidente, mais de R$ 2 bilhões foram direcionados aos pequenos negócios por meio do Crediamigo e do segmento de micro e pequenas empresas.

“Isso significa que mais de um quarto das contratações do banco no estado está ligado diretamente a quem empreende, gera renda, sustenta famílias e faz a economia acontecer todos os dias”, destacou.

Paulo Câmara também ressaltou o crescimento do crédito destinado aos pequenos negócios em Pernambuco entre 2019 e 2025 e afirmou que, apenas nos quatro primeiros meses de 2026, o Crediamigo e as micro e pequenas empresas já somam R$ 600 milhões em contratações no estado. “Não estamos falando de resultados pontuais, mas de uma estratégia de expansão que vem sendo construída ao longo do tempo”, disse.

Representando o Grupo EQM, Leonardo Monteiro ressaltou a importância do Banco do Nordeste para o desenvolvimento econômico da região.

“Tenho muito orgulho de estar presente representando o grupo nesse evento tão importante de um banco que, sem dúvida, é considerado um dos mais importantes da nossa região. Com as altas taxas de juros praticadas hoje no Brasil, ter acesso ao crédito com condições mais atrativas faz toda a diferença para qualquer tipo de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande”, afirmou.

Já o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, destacou a relevância dos setores de comércio e serviços para os pequenos negócios apoiados pelo banco. “Seguindo a vocação econômica do estado, o setor mais representativo entre pequenas empresas e Crediamigo é o de comércio e serviços. Isso representa aproximadamente 60% de tudo que é feito aqui no estado”, explicou.

Sobre os critérios de escolha dos premiados, Hugo afirmou que a comissão buscou reconhecer empreendedores que conseguiram se destacar em áreas estratégicas.

“Procuramos valorizar segmentos tão importantes para a economia, como pequenas empresas e microfinança. Observamos o que está acontecendo no mercado e identificamos aqueles que conseguiram se sobressair em inovação, sustentabilidade e liderança feminina”, declarou.

Homenageados

Entre os homenageados do Crediamigo, na categoria Liderança Feminina, Susana Alcântara da Silva foi reconhecida pelo trabalho à frente da Mel Moda Evangélica, em Igarassu. A empreendedora uniu empreendedorismo e fé em uma loja pensada por mulheres e voltada para atender mulheres, com peças modernas direcionadas a um segmento específico e exigente.

Na categoria Sustentabilidade Socioambiental, Joselias Severino dos Santos, de Chã de Alegria, foi premiado por unir educação, empreendedorismo e sustentabilidade. O artesão utiliza materiais reciclados para criar brinquedos, promove oficinas para multiplicar a arte e leva alegria para centenas de crianças.

Já entre os vencedores do Prêmio MPE, a categoria Inovação reconheceu a unidade Maple Bear de Caruaru. A escola bilíngue atende estudantes da educação infantil e do ensino fundamental seguindo padrões internacionais presentes em 38 países. O financiamento do Banco do Nordeste contribuiu para levar ensino de padrão internacional ao interior pernambucano.

Na categoria Liderança Feminina, Vera Peixoto, conhecida como Vera do Bolo de Rolo, foi homenageada por transformar sua habilidade culinária em um negócio de sucesso. A empreendedora criou um buffet no bairro da Iputinga, no Recife, e hoje envia seus produtos para todo o Brasil.

A categoria Sustentabilidade Socioambiental premiou o provedor Top Net, de Venturosa, criado em 2018 para suprir a necessidade de internet de qualidade na cidade. A empresa expandiu sua atuação e atualmente atende municípios vizinhos com fibra óptica.

Já na categoria Desenvolvimento que Transforma, o reconhecimento foi para o Doce Santa Terezinha. O empreendimento, criado por Geralilton Paz dos Santos, expandiu a tradicional receita familiar de Águas Belas para diversos pontos de venda no Brasil, com apoio de investimento realizado junto ao Banco do Nordeste.

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