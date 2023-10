A- A+

Empreendedorismo Banco do Nordeste realiza 9ª edição do Prêmio BNB da Micro e Pequena Empresa O banco premiou três clientes dos portes Microempresa (com faturamento anual de até R$ 360 mil); Pequena Empresa (até R$ 4,8 milhões); e porte Pequeno-Médio (até R$ 16 milhões)

O Banco do Nordeste realizou, na manhã desta sexta-feira (6), a 9ª edição do Prêmio BNB da Micro e Pequena Empresa. O banco premiou três clientes dos portes Microempresa (com faturamento anual de até R$ 360 mil); Pequena Empresa (até R$ 4,8 milhões); e porte Pequeno-Médio (até R$ 16 milhões).

“O Banco construiu essa iniciativa como uma forma de valorizar aqueles casos que se destacam, seja por trazer uma inovação no serviço que essa empresa presta, seja pela geração de emprego, e pelo próprio relacionamento com o Banco do Nordeste. É um momento de a gente mostrar à sociedade aqueles empresários que se destacaram naquele ano nos setores que trabalham”, pontuou o superintendente do Banco do Nordeste (BNB) em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho.

Os empreendimentos vencedores foram a M&M Agroindústria da Uva Ltda, que atua com fabricação de vinhos, na categoria microempresas; a Indústria e Comércio de Biscoitos Baité Ltda, na categoria pequenas empresas; e a empresa Zeta Locação de Máquinas e Equipamentos, na categoria de porte Pequeno-Médio. As empresas atuam nos municípios de Garanhuns, São Bento do Una e Recife, respectivamente.

Na foto, Walter Leal, responsável técnico pela M&M Agroindústria da Uva; Pedro Alexandre Medeiros de Souza, sócio-gerente da Indústria e Comércio de Biscoitos Batité; e Henrique Costa, diretor financeiro da Zeta Locação de Máquinas e Equipamentos. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Desde que contratou crédito do BNB, a M&M Agroindústria da Uva fez investimentos que resultaram no aumento de até 30% em suas vendas. Mesmo percentual de crescimento no número de clientes. De acordo com o agrônomo Walter Leal, responsável técnico pela empresa, o Banco do Nordeste esteve presente desde o início.

“É muito importante para a gente [a premiação], uma honra sermos uma das três empresas selecionadas para receber esse prêmio. Para a gente, é uma amostra que a coisa está acontecendo. Mostra um resultado para a gente que o nosso trabalho está sendo bem feito e que estamos no caminho certo. É para coroar todo um trabalho árduo e pioneiro que a gente vem desenvolvendo em Garanhuns”, disse.

Já a Indústria e Comércio de Biscoitos Batité aumentou suas vendas em mais de 50% após buscar clientes em outros municípios próximos e investir em equipamentos mais modernos com crédito do BNB. A divulgação dos produtos foi feita em feiras e festejos comunitários.

“A gente que faz as micro e pequenas empresas precisa desses incentivos, isso é um reconhecimento. Queremos dividir esse prêmio com todas as micro e pequenas empresas do Estado de Pernambuco. É um reconhecimento também que a gente faz diante de nós mesmos. O Banco do Nordeste é muito importante, esse incentivo e essa credibilidade que ele dá ao pequeno. A pequena empresa move o nosso País”, destacou o sócio-gerente da empresa, Pedro Alexandre Medeiros de Souza.

No início de 2022, a empresa Zeta Locação de Máquinas e Equipamentos contava com 63 máquinas. Ao final do ano, eram 119 máquinas. Além disso, houve investimento na aquisição de implementos, que são equipamentos que podem ser acoplados a outras máquinas. O resultado desse investimento com apoio do BNB foi a duplicação de seu faturamento no primeiro mês de 2023, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

“O Banco do Nordeste nos dá muito mais oportunidade do que qualquer outro banco do varejo e isso é essencial para que a gente possa ter um pequeno diferencial em relação aos demais estados do Sul e Sudeste e até Centro-Oeste. Desde que a gente começou a parceria com o Banco do Nordeste mais forte, que foi em 2020, que a empresa, de fato, mais do que triplicou o faturamento, gerando muito mais emprego, muito mais oportunidade a outras pessoas”, comentou o diretor financeiro da empresa, Henrique Costa.

A solenidade de entrega dos troféus aconteceu na Superintendência do BNB, na avenida Conde da Boa Vista, n° 800, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Critérios de avaliação

Os selecionados investiram recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em seus negócios. Para a definição dos vencedores, foram considerados critérios como geração de empregos, ações inovadoras, boa governança, respeito ao meio ambiente, crescimento e desenvolvimento após a parceria com o BNB.

A comissão julgadora da premiação foi composta por representantes da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae-PE), Crediamigo e Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Investimentos

Em Pernambuco, o Banco do Nordeste financiou cerca de R$ 790 milhões, entre janeiro e agosto deste ano, nos negócios de portes micro, pequeno e pequeno-médio. Na comparação com o mesmo período de 2022, houve um incremento de 24% no crédito liberado. Em volume, foram R$ 154 milhões a mais de recursos circulando entre essas empresas em Pernambuco.

Sebrae Pernambuco e Banco do Nordeste

Além da premiação, também houve uma assinatura de acordo de cooperação entre o Banco e o Sebrae de Pernambuco para realização de ações de elevação da competitividade, inovação e sustentabilidade, além de facilitar o crédito às empresas de pequeno porte. O termo foi assinado pelo superintendente do BNB, Pedro Ermírio, e o diretor superintendente do Sebrae, Murilo Roberto de Moraes Guerra.

O acordo foi assinado pelo superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio e pelo diretor superintendente do Sebrae, Murilo Roberto de Moraes Guerra. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Veja também

varejo on-line Shopee começa nesta sexta-feria compras on-line com isenção de US$ 50