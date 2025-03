A- A+

BNB Banco do Nordeste realiza leilão para recompra de cotas do Finor na B3 Leilão ocorrerá no dia 21 de março e poderá movimentar até R$ 1,16 bilhão

O Banco do Nordeste (BNB), na qualidade de operador do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), anunciou a realização do 2º Leilão de recompra das cotas escriturais do fundo.

O evento, programado para o dia 21 de março, será realizado na B3 S/A e envolverá a recompra de 1,1 bilhão de cotas, correspondentes a 80% do total emitido pelo Finor, ao preço de R$ 1,06 por lote de mil cotas. O volume total negociado pode atingir até R$ 1,16 bilhão.

Os investidores interessados em participar do leilão devem contar com a intermediação de uma Corretora de Títulos e Valores Mobiliários credenciada na B3 S/A.

Para as cotas custodiadas no Banco do Nordeste, será necessário realizar a transferência de sua propriedade fiduciária para a B3 S/A, com o uso de um extrato de movimentação.

Edital

O edital com as condições detalhadas será divulgado no dia 14 de março nos sites da B3 S/A e do Banco do Nordeste. O Finor tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da Região Nordeste e partes de Minas Gerais e Espírito Santo, por meio de incentivos fiscais e apoio a projetos aprovados pela Sudene.

