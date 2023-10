A- A+

DESENROLA BRASIL Banco do Nordeste realiza Mutirão Crediamigo nesta terça (17) e quarta (18) Cerca de 430 mil pessoas poderão regularizar suas dívidas com o BNB por meio do Desenrola Brasil

O Banco do Nordeste vai realizar o Mutirão Crediamigo em todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo nesta terça (17) e quarta-feira (18). Por meio do programa federal Desenrola Brasil, cerca de 430 mil pessoas poderão regularizar suas dívidas com o BNB. Para participar, os interessados podem procurar uma das 468 unidades de atendimento do Crediamigo Banco do Nordeste.

Para ter acesso às condições oferecidas pelo programa, é preciso que os usuários possuam perfil prata ou ouro na conta do portal GOV BR do Governo Federal. As equipes do Crediamigo estarão disponíveis para orientação em todo o mutirão. Além disso, os agentes de crédito responsáveis pelo atendimento e orientação empresarial dos microempreendedores atendidos pelo Crediamigo vão orientar a realização de cadastro na Plataforma GOV BR e o acesso ao sistema de renegociação.

“Entendemos a relevância econômica e social do programa Desenrola Brasil, por isso estamos reforçando nossa atuação na busca ativa por aqueles clientes que podem ser beneficiados. Por meio do Mutirão Crediamigo, vamos promover condições para que os clientes que estejam com seus nomes negativados tenham a oportunidade de regularizar sua situação e acessar novamente o crédito do BNB”, ressalta o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

Os clientes da Faixa 1 que possuem dívidas já disponibilizadas na Plataforma GOV BR e que pretendem renegociar suas dívidas com o benefício do parcelamento, têm até o dia 28 de outubro para aderirem ao Desenrola. Cerca de R$1 bilhão poderá ser renegociado junto ao BNB por consumidores da Faixa 1. Estão incluídos na Faixa apenas aqueles que têm renda mensal inferior ou igual a dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dívidas de até R$ 5 mil, desde que inscritos em cadastros de inadimplentes até 31/12/2022.

O BNB permite até 100% de desconto sobre a dedução de percentual sobre o principal, os encargos contratuais das operações e a possibilidade de individualização de dívidas realizadas em aval solidário, porém elas precisam estar disponíveis na Plataforma GOV BR. 7,6% dos clientes que se enquadram na condições de renegociação estão no estado de Pernambuco.

