BANCO DO NORDESTE Banco do Nordeste recebe a reunião anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras O evento vai reunir os membros da comunidade financeira internacional

A reunião anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), que ocorrerá de 15 a 17 de maio, em Fortaleza, será sediada pelo Banco do Nordeste (BNB). O tema do encontro será “O financiamento do desenvolvimento diante dos atuais desafios globais”.

O evento vai reunir os membros da comunidade financeira internacional. Cerca de 250 participantes são esperados, representando 60 instituições financeiras de 23 países.

A abertura será realizada pelos presidentes do BNB, Paulo Câmara, da Alide, Luis Antonio Ramírez e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante, além do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O encontro conta com painéis, oficinas e palestras, que discutirão temas voltados para o Meio Ambiente, inclusão social pelo microcrédito, inteligência de mercado, infraestrutura e os principais casos de sucesso nos países.

