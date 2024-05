A- A+

O Banco do Nordeste recebeu há pouco da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), o prêmio de “Boas Práticas dos Bancos de Desenvolvimento” na categoria Informação, Assistência Técnica e Responsabilidade Social durante a 54a reunião da entidade que acontece em Fortaleza. O BNB foi premiado pelo Programa de Educação Empreendedora.

Lançado em 2021, o programa seleciona aceleradoras para promover o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável de startups, por meio de capacitações e oportunidades de negócios, na área de atuação do BNB.

Com ele, cada startup é acompanhada por até 12 meses, para desenvolver soluções inovadoras em áreas como agricultura sustentável, tecnologia, educação e saúde. Além de treinamentos, mentorias e eventos de networking, são premiadas as startups com melhor desempenho em dois módulos: Ideação e Tração.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, recebeu o prêmio e destacou o perfil do BNB de estímulo ao empreendedorismo.

“Quero agradecer a todos que fazem o Banco do Nordeste, por valorizarem a educação empreendedora. Temos como um dos focos prioritários o microempreendedor e temos oportunidades para aqueles que começam a empreender, que querem fazer diferença, que recebem do BNB os recursos e a devida orientação para que sejam bem aplicados. Fazemos isso com uma equipe que busca soluções inovadoras e que está bem conectada às boas práticas que acontecem no mundo”, disse o presidente.

