BANCO DO NORDESTE Banco do Nordeste reconhece histórias de sucesso de empreendedores pernambucanos O Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa vai exaltar pessoas que venceram as dificuldades e prosperam em suas atividades, movimentando a economia de Pernambuco

Uma manhã para conhecer histórias inspiradoras de empreendedorismo. O Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa vai exaltar, na sexta-feira, 6, pessoas que venceram as dificuldades e prosperam em suas atividades, movimentando a economia de Pernambuco. A solenidade de entrega dos troféus será realizada na Superintendência do BNB em Pernambuco, a partir das 9h30.

Nesta edição, o BNB vai premiar três clientes dos portes Microempresa (com faturamento anual de até R$ 360 mil); Pequena Empresa (até R$ 4,8 milhões); e porte Pequeno-Médio (até R$ 16 milhões). Os empreendimentos vencedores atuam com fabricação de vinhos, biscoitos e locação de máquinas e equipamentos. Eles atuam nos municípios Garanhuns, São Bento do Una e Recife, respectivamente.

Os selecionados investiram recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em seus negócios. Para a definição dos vencedores, foram considerados critérios como geração de empregos, ações inovadoras, boa governança, respeito ao meio ambiente, crescimento e desenvolvimento após a parceria com o BNB.

Em todo o estado de Pernambuco, o BNB aplicou cerca de R$ 860 milhões, entre janeiro e agosto deste ano, nos negócios de portes micro, pequeno e pequeno-médio.

