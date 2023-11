A- A+

BNB Banco do Nordeste concede prêmios aos agricultores e microempreendedores do Estado Cerimônia acontece na sexta-feira (10), na superintendência da instituição

Na próxima sexta-feira (10), o Banco do Nordeste (BNB) realizará uma cerimônia de homenagem aos agricultores familiares e microempreendedores de Pernambuco, com a entrega do XVI Prêmio de Microfinanças e o VIII Prêmio da Agricultura Familiar, para aqueles que desempenham um papel fundamental na transformação de suas famílias e comunidades, seja atuando na cidade ou no campo.

O evento, que contará com a presença do presidente da instituição, Paulo Câmara, está agendado para as 9h30 e ocorrerá no auditório da superintendência do Banco no Estado.



Cidades

O XVI Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças contempla clientes de microcrédito. O programa urbano, o Crediamigo, vai premiar empreendedores nas categorias Produção e Comercialização, Empreendedorismo Sustentável e Inovação e Tecnologia. Os vencedores foram eleitos com base em critérios como expansão e lucratividade dos negócios, evolução de compras, investimento na melhoria da qualidade de vida da família, acesso ao crédito, aspectos ambientais, incremento de receitas do empreendimento e boas práticas de gerenciamento do empreendimento.

Campo

O VIII Prêmio de Agricultura Familiar, reconhecerá clientes com troféus de Empreendedorismo na Agricultura Familiar, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Os ganhadores foram escolhidos segundo critérios como melhoria da produtividade, aumento da capacidade produtiva, ampliação de políticas de comercialização, destaque em aspectos ambientais, incremento de receitas do empreendimento e boas práticas de gerenciamento do empreendimento.

