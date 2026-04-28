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Investimentos Banco do Nordeste reduz taxas de fundos e amplia retorno para investidores Medida atinge 24 fundos de varejo e reforça competitividade dos produtos financeiros da instituição

O Banco do Nordeste anunciou a redução das taxas de administração de seus fundos de investimento, medida que já está em vigor a partir desta segunda-feira (28). A iniciativa contempla todos os 24 fundos de varejo da instituição e busca tornar os produtos mais competitivos e acessíveis aos investidores.

Entre as mudanças, os fundos BNB Excelência e BNB IPCA tiveram cortes significativos nas taxas globais. As cobranças passaram de 0,40% para 0,25% ao ano e de 1,1875% para 0,20% ao ano, respectivamente. Esta é a segunda redução aplicada a esses produtos apenas em 2026. Desde janeiro, os fundos do banco já haviam registrado diminuição de 0,0125 ponto percentual nas taxas.

De acordo com o diretor de Ativos de Terceiros do banco, Antonio Jorge Guimarães Jr, a estratégia reforça o compromisso da instituição com melhores condições para os clientes.

“Com a revisão das taxas, ampliamos o acesso a produtos de qualidade com custos mais baixos, o que impacta diretamente na rentabilidade líquida dos investidores”, afirmou.

O executivo destaca que os produtos já apresentavam taxas competitivas no mercado e que as novas reduções tornam as aplicações ainda mais atrativas. Como exemplo, ele cita o BNB Fundo Automático, que teve a taxa ajustada de 1,70% para 1,6875% ao ano, e o BNB Institucional, que acumula redução ao longo dos últimos anos, saindo de 0,35% para 0,2375% ao ano.

A chamada taxa global, anteriormente conhecida como taxa de administração, corresponde ao custo cobrado pelos fundos para remunerar serviços como gestão, administração e custódia. Na prática, quanto menor essa taxa, maior tende a ser o retorno líquido do investidor ao longo do tempo.

Segundo o banco, mesmo reduções aparentemente pequenas podem gerar impacto significativo no rendimento final, especialmente em aplicações de longo prazo.

“Essa diminuição representa um ganho direto para quem investe e reforça nosso compromisso em oferecer condições cada vez mais favoráveis para quem confia seu patrimônio ao BNB”, concluiu o diretor.

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