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BNB Banco do Nordeste registra crescimento de 25% em Pernambuco em 2025 Informação foi divulgada pelo superintendente do BNB no estado, Hugo Queiroz, durante visita à Folha de Pernambuco

O Banco do Nordeste (BNB) registrou um crescimento de 25% em Pernambuco no ano de 2025, com uma contratação de crédito total de R$ 7,8 bilhões. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo superintendente do Banco do Nordeste (BNB) em Pernambuco, Hugo Queiroz, em visita à Folha de Pernambuco. Na ocasião, ele foi recepcionado pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Durante o encontro, Hugo Queiroz apresentou um balanço geral do BNB em 2025, que também registrou crescimento nos programas de microcrédito Crediamigo e Agroamigo, nos serviços e linhas de crédito voltadas às micro e pequenas empresas e nas áreas de indústria, comércio, infraestrutura, agricultura e pecuária..

Também participaram do encontro a vice-presidente da Folha, Mariana Costa; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe, Leusa Santos; o assessor especial da presidência do BNB, André Campos; e o diretor de controladoria e gestão do Grupo EQM, Bruno Didier.

“Foi um ano bastante expressivo do ponto de vista de crescimento. O banco cresceu em torno de 25% em Pernambuco em relação a 2024, destacando principalmente entregas àqueles setores mais sensíveis da economia. Então crescemos com Crediamigo, Agroamigo, micro e pequena empresa, indústria, comércio, infraestrutura. Então, em 2025, o Banco do Nordeste conseguiu ficar cada vez mais presente na vida do povo pernambucano”, avaliou Hugo Queiroz.

Crediamigo

Maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil, o Crediamigo foi um dos destaques do balanço do banco em 2025. O serviço contabilizou um crescimento de 24,4% nos valores liberados em relação a 2024, totalizando 304 mil operações, sendo 66% feitas por mulheres. O ticket médio da linha foi de R$ 3.400.

O Crediamigo tem sua atuação fundamentada nas diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) do Governo Federal, que tem a finalidade de incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores.

O Banco do Nordeste possui acordo com a empresa Camed Microcrédito e Serviços Ltda. para operacionalização do programa Crediamigo. A empresa parceira atende em toda a área de atuação da instituição.

Todos os empreendedores individuais ou reunidos em grupos solidários, que atuam no setor informal ou formal da economia, podem ter acesso ao microcrédito do Crediamigo.



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