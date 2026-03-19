Banco do Nordeste registra lucro de R$ 3,1 bilhões em 2025

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O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) encerrou o ano de 2025 apresentando um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 31,6% com relação ao resultado do ano anterior. O resultado foi apresentado durante webconferência nesta quinta-feira (19). Acionistas, investidores, analistas, profissionais de investimentos do mercado de capitais e clientes puderam assistir à apresentação pelo canal do BNB no YouTube.

As contratações registraram alta de 11,6%, totalizando R$ 68,4 bilhões em financiamentos no ano passado. E o desembolso cresceu 5,8%, ultrapassando R$ 64,1 bilhões. De acordo com a instituição, os números são os maiores alcançados nos 73 anos de existência do banco. Já o agronegócio registrou uma alta de 15,3% nos financiamentos, com um total de R$ 12,8 bilhões contratados.

Microcrédito

Segundo o banco, o Crediamigo fechou o ano de 2025 com R$ 13,4 bilhões em contratações (11,4% a mais do que em 2024) e o Agroamigo somou R$ 9,5 bilhões no apoio aos pequenos produtores rurais, o que significa um crescimento de 10,6% comparando com o balanço anterior. Juntos, os dois programas representaram mais de 1/3 de todo o volume de operações do Banco.

“Ano a ano temos seguido a orientação do presidente Lula de aumentar a disponibilidade de crédito para os empreendedores nordestinos. Em 2025, o BNB ultrapassou todos os recordes anteriores disponibilizando quase R$ 70 bilhões para o mercado e alcançando um lucro histórico de mais de R$ 3 bilhões. Temos uma operação sólida que tem se tornado mais abrangente e democrática com o passar do tempo”, avaliou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.



*Com informações da assessoria

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