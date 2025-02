A- A+

BNB Banco do Nordeste registra recorde em Pernambuco com R$ 6,2 bilhões em financiamentos Volume de crédito aplicado em 2024 cresceu 5% e impulsionou setores estratégicos do Estado

O Banco do Nordeste (BNB) realizou, em 2024, o maior volume de contratações da história em Pernambuco, alcançando R$ 6,2 bilhões em novos financiamentos. O valor representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

O balanço do biênio 2023-2024 aponta uma média anual de R$ 6 bilhões, quase 60% superior à registrada entre 2019 e 2022, quando o montante foi de R$ 3,8 bilhões. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (19) durante o evento Pernambuco em Perspectiva, no Recife.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva possibilitou a ampliação de contratações, desembolsos e dos programas de microcrédito.

“O Banco do Nordeste teve números recordes em 2024. Isso significa mais desenvolvimento para a nossa região, com mais recursos chegando a mais gente. Em 2025, vamos além com um orçamento 18,5% maior”, afirmou.

Setores beneficiados

Em Pernambuco, os financiamentos contemplaram mais de 378 mil operações em todos os setores produtivos do Estado, um crescimento de 14,3% em comparação com 2023. Segundo o banco, o aumento no número de operações indica uma maior distribuição de recursos.

O microcrédito orientado para a agricultura familiar foi um dos destaques, com o programa Agroamigo atingindo a marca histórica de R$ 1 bilhão, um crescimento de 65,3% em relação aos R$ 600 milhões de 2023. Ao todo, mais de 82 mil agricultores familiares foram beneficiados.

“Isso impacta diretamente na produção de alimentos, na melhoria de vida das famílias e na maior circulação de recursos no campo”, informou o banco.

Outro destaque foi o setor de comércio e serviços, que contratou R$ 1,7 bilhão.

“Em volume de recursos, a alta foi de 10,5%. Mas o que melhor evidencia a grande vocação do estado foi o crescimento de 136% no número de operações. Foram cerca de 70 mil contratações em 2024 contra as 30 mil do ano anterior. Isso mostra que o setor está crescendo, investindo e confiando nas boas perspectivas para a economia brasileira”, explicou o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz.

Além disso, outras áreas estratégicas também receberam investimentos significativos, como pecuária (R$ 1,2 bilhão), agricultura (R$ 491 milhões), indústria (R$ 523 milhões), turismo (R$ 160 milhões) e infraestrutura (R$ 467 milhões).

Veja também