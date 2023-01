A- A+

Reconhecimento Banco do Nordeste retoma premiação jornalística Matérias e reportagens que retratem o desenvolvimento regional poderão concorrer. As inscrições vão até 31 de janeiro de 2023

Trabalhos jornalísticos que retratem e promovam visibilidade de ações voltadas ao desenvolvimento econômico estão habilitados a concorrer ao Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, que será retomado após dois anos por causa da pandemia. Nesta edição, a premiação vai conceder, ao todo, R$ 234 mil, valor dividido em categorias. Promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), os materiais podem ser inscritos até o dia 31 de janeiro de 2023.

Categorias e valores

As categorias para concorrer são Texto, Fotografia, Áudio, Audiovisual e Projetos Multimídia. Os valores pagos variam de R$ 14 mil a R$ 23 mil. Os trabalhos que terão temas vinculados ao Agronegócio no Desenvolvimento Regional também poderão concorrer ao Grande Prêmio, no valor de R$ 38 mil.

Além disso, haverá premiação estadual, na qual será reconhecido um trabalho vencedor de cada estado do Nordeste, além dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Cada trabalho regional vencedor receberá R$ 8 mil. Materiais feitos em outros estados do Brasil concorrerão a R$ 12 mil e estudantes universitários vão concorrer a R$ 5 mil.

“Esse prêmio é para mostrar que o Banco do Nordeste acompanha e valoriza os profissionais e veículos que traduzem o desenvolvimento regional”, comentou a analista bancária do BNB, Mariana Petrônio.

A veiculação dos trabalhos deve ser entre 1° de janeiro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Pelo regulamento, o prêmio contempla trabalhos jornalísticos profissionais e universitários publicados ou veiculados em território nacional, que retratem iniciativas ou atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente corretas e que respeitem o princípio da diversidade cultural.

A banca julgadora será formada por professores universitários, jornalistas que atuaram em redações, além de dois representantes do BNB. A divulgação do resultado está prevista para o dia 7 de abril, Dia do Jornalista. O regulamento e o link para inscrição da premiação estão disponíveis no site www.bnb.gov.br/premio-bnb-de-jornalismo.

