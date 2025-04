A- A+

Banco do Nordeste supera marca de R$ 17 bilhões em patrimônio sob gestão de fundos de investimento Crescimento foi de 28,16% no total de ativos geridos pelo banco

O Banco do Nordeste (BNB), instituição gestora de ativos de terceiros das regiões Norte e Nordeste, atingiu, no último mês, a marca de R$ 17,2 bilhões em patrimônio líquido de fundos de investimento sob gestão.

Em comparação com março de 2024, o crescimento foi de 28,16% no total de ativos geridos pelo banco. O percentual é quase quatro vezes maior do que o resultado alcançado pela indústria dos fundos de investimento no mesmo período (7,37%), segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, informa que o portfólio trabalhado pela instituição é composto de Fundos de Investimento Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável, podendo assim atender aos diversos tipos de clientes, sejam mais conservadores, sejam mais arrojados. "A gestora possui fundos com liquidez diária, para objetivos de curto, médio e longo prazos", informou.

De acordo com o diretor, os produtos trabalhados pelo Banco têm como referência (benchmarks) indicadores reconhecidos no mercado, como CDI, IMA-B, IMA-B 5, IRF-M e Ibovespa.

O executivo afirma ainda que, aliado ao portfólio disponível, o resultado foi conseguido com ações de prospecção de novos recursos e de excelência na gestão de carteiras, além de um maior engajamento da rede de agências e das superintendências estaduais do Banco.

Mais informações sobre os fundos de investimentos geridos pelo Banco do Nordeste podem ser obtidas no site da Instituição.

