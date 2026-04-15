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Recursos Banco do Nordeste supera R$ 2 bilhões em fundos de previdência de servidores públicos BNB supera R$ 2 bi em previdência e amplia atuação no setor público.

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O Banco do Nordeste (BNB) superou, em 2026, a marca de R$ 2 bilhões de fundos de previdência de servidores públicos sob gestão.

Os recursos pertencem a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que são sistemas de previdência exclusivos para servidores públicos efetivos da União, estados, Distrito Federal e municípios.



De acordo com o diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Antônio Jorge Guimarães Júnior, o Banco do Nordeste vem demonstrando solidez e conquistando cada vez mais confiança no mercado.

“As entidades previdenciárias estão vendo segurança e capacidade de entrega da nossa instituição. Por isso, confiam a nós a gestão de parte dos recursos que irão se converter em tranquilidade na aposentadoria dos milhares de servidores”, afirma.



Entre os maiores saldos, destacam-se os sistemas do Ceará, com depósitos de R$ 542,4 milhões, Pernambuco com R$ 523,6 milhões, Paraíba com R$ 229,4 milhões e Piauí com R$ 170,7 milhões.



O Banco do Nordeste também vem se tornando opção para investimentos de entidades públicas. Somente o Fundo BNB Setor Público registrou, no último ano, crescimento de 56% no seu Patrimônio Líquido, impulsionado pelas captações originadas via Transferegov.

Atualmente, o valor supera R$ 57 milhões. “O avanço evidencia a capacidade do Banco de conectar fluxos e instrumentos do setor público a soluções de aplicação e gestão, transformando oportunidades operacionais em resultados sustentáveis”, avalia o superintendente de Clientes Governo, Hailton Fortes.

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