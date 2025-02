A- A+

Negócios Banco do Nordeste supera R$ 520 milhões em contratações com o FNE em Pernambuco Marca foi superada nos primeiros 50 dias de 2025

O Banco do Nordeste (BNB) atingiu a marca de R$ 520 milhões contratados em Pernambuco nos primeiros 50 dias de 2025, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Em média, a instituição realizou aproximadamente R$ 10,3 milhões em negócios a cada dia, entre 1º de janeiro e 19 de fevereiro. Esses valores abrangem operações em todos os setores atendidos pelo banco e reforçam o compromisso do BNB com o desenvolvimento econômico da região.

Para o superintendente estadual do BNB, Hugo Luiz de Queiroz, o desempenho das contratações reflete a robustez da economia pernambucana. "Se considerarmos somente os 35 dias úteis do período, essa média sobe para R$ 14,4 milhões", afirmou.

Os setores que mais se destacaram nas contratações foram o de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Infraestrutura, ambos com um total de R$ 122 milhões contratados. "São investimentos em atividades como comércio, serviço e construção civil que mobilizam muitos trabalhadores. Isso representa a confiança do empresário em um futuro de grande atividade econômica no estado", acrescentou Queiroz.

R$ 6,5 Bilhões ainda disponíveis

O FNE é a principal fonte de recursos do Banco do Nordeste. Além dos R$ 520 milhões já contratados até dia 19, há outros R$ 6,5 bilhões disponíveis em Pernambuco. Ao considerar todas as fontes, a instituição financeira deve superar R$ 7 bilhões investidos na economia local este ano.

