Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PIX

Banco do Nordeste suspende Pix temporariamente após ataque hacker

Não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo a contas de clientes, afirma instituição

Reportar Erro
Fachada do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) em Juazeiro do Norte (CE).Fachada do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) em Juazeiro do Norte (CE). - Foto: Divulgação

O Banco do Nordeste suspendeu temporariamente os serviços de Pix depois de identificar, na segunda-feira, 26, um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações. O serviço segue suspenso na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo a instituição, não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo a contas de clientes.

A opção pela suspensão se deu para uma "análise mais detalhada das causas do evento e seus impactos", conforme comunicado divulgado ao mercado.

Leia também

• Quebra de bancos reacende medo e levanta dúvidas sobre proteção do dinheiro

• FGC e entidades alertam para golpes em pagamentos de garantias de bancos liquidados pelo BC

• Nubank vai falir? entenda as especulações envolvendo o futuro do banco digital no Brasil

Ainda segundo o banco, protocolos de segurança e controle foram ativados imediatamente após a identificação.

A instituição também afirma que equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para "analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura".

"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", conclui o comunicado.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter