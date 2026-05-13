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Banco do Nordeste Banco do Nordeste tem alta de 43% no lucro no primeiro trimestre de 2026 Resultado operacional chega a R$ 878,3 milhões e volume de crédito contratado ultrapassa R$ 11,5 bilhões.

O Banco do Nordeste (BNB) registrou lucro líquido de R$ 488 milhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado operacional somou R$ 878,3 milhões, alta de 21,8%.

No período, o Banco contratou R$ 11,5 bilhões em crédito, distribuídos em 1,2 milhão de operações. Os desembolsos totais atingiram R$ 12,5 bilhões, avanço de 3,2% na comparação anual.

Segundo a Instituição, o desempenho é impulsionado principalmente pela expansão da carteira de crédito e pelo aumento das receitas com prestação de serviços.

“Os resultados alcançados no primeiro trimestre evidenciam o avanço da eficiência operacional do Banco, com ganhos de produtividade e melhor alocação de recursos, refletidos diretamente nos resultados alcançados. Ao mesmo tempo, traduz o compromisso da administração com a execução das políticas públicas do Governo Federal, sob a liderança do presidente Lula, e com o cumprimento de sua missão institucional de impulsionar a atividade produtiva regional e promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Esses avanços também se traduzem na ampliação dos negócios e na melhoria contínua do atendimento aos clientes, contribuindo para a qualidade de vida da população”, afirmou o presidente do Banco, Paulo Câmara.

Carteira de crédito cresce e alcança R$ 181,4 bilhões

A carteira de crédito administrada encerrou o trimestre em R$ 181,4 bilhões, crescimento de 12,4% frente ao mesmo período de 2025. O avanço, segundo a direção do Banco, está associado ao aprimoramento dos processos de concessão e à ampliação do acesso ao financiamento.

O diretor financeiro e de crédito, Wanger Rocha, destaca que a instituição vem modernizando produtos e serviços, com foco em agilidade e soluções integradas.

“Também estamos diversificando as fontes de funding, por meio de parcerias com organismos multilaterais e instituições voltadas ao desenvolvimento, especialmente para apoiar investimentos sustentáveis”, afirmou.

Microfinanças impulsionam contratações

Os programas de microcrédito urbano e rural mantiveram trajetória de crescimento. Entre janeiro e março, foram contratados cerca de R$ 6 bilhões em 1,1 milhão de operações, alta de 13,5% na comparação anual.

O programa Crediamigo movimentou R$ 3,2 bilhões (+3,6%), enquanto o Agroamigo alcançou R$ 2,4 bilhões, com crescimento expressivo de 29,8%.

Os números reforçam o protagonismo do Banco junto a micro e pequenos empreendedores na sua área de atuação.

*Com informações da assessoria

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