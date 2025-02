A- A+

BNB Banco do Nordeste tem novo diretor de Ativos de Terceiros Antonio Jorge Pontes Guimarães é funcionário de carreira do Banco desde 2023 e possui as certificações Profissional Anbima

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) elegeu, nesta quinta-feira (27) um novo diretor para a área de Ativos de Terceiros. Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior assume a Diretoria no prazo de gestão 2023-2025, em substituição a Thiago Alves Nogueira.

Antonio Jorge Pontes Guimarães é funcionário de carreira do Banco desde 2023 e possui as certificações Profissional Anbima – CGA, CFG e CPA 20. Atualmente, é mestrando em Administração pela Universidade de Fortaleza (Unifor), além de possuir títulos de pós-graduação em Auditoria e Controladoria e em Administração Financeira, pela mesma universidade. O executivo é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Bahia (BA).

O currículo de Antônio Jorge dentro da Instituição inclui os cargos de Diretor Financeiro e de Crédito (2019 a 2020), gerente do Ambiente de Operações Financeiras (2024 a 2025), gerente do Projeto Estratégico (2021 a 2024), superintendente de Microfinanças e Agricultura Familiar (2020 a 2021), superintendente de Tecnologia da Informação (2018 a 2020), superintendente estadual da Bahia (2016 a 2018) e superintendente de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais (2013 a 2016).

Com a eleição ocorrida nesta quinta-feira, a nova composição da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ser:

* Paulo Henrique Saraiva Câmara - Diretor Presidente do Banco do Nordeste

* Ana Teresa Barbosa de Carvalho - Diretora de Administração

* Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior - Diretor de Ativos de Terceiros

* José Aldemir Freire - Diretor de Planejamento

* Leonardo Victor Dantas da Cruz - Diretor de Controle e Risco

* Luiz Abel Amorim de Andrade - Diretor de Negócios

* Wanger Antonio de Alencar Rocha - Diretor Financeiro e de Crédito

