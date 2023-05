A- A+

Posse Banco do Nordeste tem novo diretor Financeiro e de Crédito Wanger Rocha já atuou na própria instituição e também no Banco do Brasil

Tomou posse hoje, como diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste (BNB), Wanger Antônio de Alencar Rocha. O novo executivo foi eleito pelo Conselho de Administração da Instituição na última segunda-feira (22).

Wanger Rocha possui experiência no setor bancário que inclui o próprio Banco do Nordeste, tendo passado pela Diretoria de Negócios e pela Assessoria Especial, e no Banco do Brasil, onde atuou na Superintendência Regional e Estadual na Bahia.

“O Banco do Nordeste tem um trabalho nobre, que é o de colocar recursos nas mãos do povo que produz e enriquece nosso propósito. Nós temos ainda uma distância econômica considerável em relação a outras regiões do país, como o Sul e o Sudeste, e precisamos trabalhar muito para que alcancemos o patamar que consideramos necessário”, destaca Wanger Rocha.

De acordo com o executivo, o Nordeste não seria o mesmo se não fosse a atuação do BNB ao investir em toda a Região, além de Minas Gerais e Espírito Santo. "A nossa missão é cumprir todas essas questões que envolvem o desenvolvimento dentro dos valores éticos que a empresa tem", completa.

Retomada do crescimento

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, destacou na solenidade de posse do novo diretor a responsabilidade de toda a Diretoria Executiva do Banco de promover a retomada do crescimento econômico na Região, para a qual o trabalho desenvolvido pelo BNB é essencial.

“Fica a certeza de que não faltará apoio ao trabalho do diretor Wanger Rocha e, principalmente, a unidade necessária e fundamental, que nós vamos construir todo dia, para que o Banco do Nordeste seja um indutor de desenvolvimento e de redução de desigualdades na nossa região”, enfatizou Câmara.

Currículo do diretor

Wanger Rocha é formado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu, em Salvador. Além da experiência no Banco do Nordeste, exerceu funções gerenciais no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundo Estadual de Desenvolvimento das Áreas Industriais, Comerciais e de Serviços (Funedic) e Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro). Estava na Superintendência de Gestão do Patrimonial para o Desenvolvimento Produtivo (Sudep) do Governo do Estado da Bahia até assumir a Diretoria Financeira e de Crédito do BNB.



Com a nomeação de Wanger Rocha, a Diretoria Executiva o Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição:

- Paulo Henrique Saraiva Câmara - Diretor Presidente;

- Anderson Aorivan da Cunha Possa - Diretor de Negócios;

- Haroldo Maia Júnior - Diretor de Administração;

- João Monteiro da Franca Neto - Diretor de Controle e Risco;

- José Aldemir Freire - Diretor de Planejamento

- Wanger Antonio de Alencar Rocha – Diretor Financeiro e de Crédito; e

- Thiago Alves Nogueira - Diretor de Ativos

