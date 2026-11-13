Banco do Nordeste ultrapassa R$ 39,7 bilhões em financiamento do FNE

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O Banco do Nordeste (BNB) apresentou nesta sexta-feira (13), o resultado do terceiro trimestre de 2026. O BNB alcançou R$ 39,7 bilhões no acumulado de janeiro a setembro deste ano por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O valor é 7% superior ao dos nove primeiros meses de 2025.



Já o Crediamigo e Agroamigo somados ultrapassaram R$ 19 bilhões em apoio financeiro aos microempreendedores urbanos e rurais da área de atuação do Banco, no acumulado do ano. O Crediamigo teve um incremento de 6% nas contratações subindo de R$ 9,7 bilhões em 2025 para R$ 10,3 bilhões em 2026. O Agroamigo registrou uma elevação de crédito para a agricultura familiar de R$ 6,6 bilhões para R$ 8,7 bilhões, alta de 32%.



No terceiro trimestre, o BNB registrou um lucro líquido de R$ 533 milhões e um resultado operacional de R$ 1 bilhão. A inadimplência acima de 90 dias da carteira própria do BNB, ao final do terceiro trimestre, foi de 7,5%.

Para o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, os resultados demonstram a capacidade da Instituição de ampliar oportunidades para quem produz e empreende.



“Mais uma vez, estamos apresentando números expressivos em contratações e no microcrédito. Isso demonstra o compromisso do BNB com o desenvolvimento da região, sobretudo com aqueles que estão na base da nossa cadeia produtiva”, afirmou o executivo.



O diretor financeiro e de crédito do BNB, Wanger Rocha, destaca que o desempenho reflete uma estratégia voltada à democratização do acesso ao crédito. “O Banco vem investindo na modernização de produtos e serviços e na diversificação de fontes de captação e financiamento, especialmente por meio de parcerias com organismos multilaterais e instituições voltadas ao desenvolvimento. Essa estratégia fortalece nossa capacidade de apoiar investimentos produtivos e sustentáveis em toda a área de atuação do Banco”, ressaltou o diretor.

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