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Internacional Banco francês denuncia roubo milionário em ataque hacker O ataque ocorreu menos de uma semana após a gigante das criptomoedas Binance ser alvo de uma ação semelhante

O banco regional francês Crédit Mutuel Arkéa informou na noite desta quarta-feira (4) que foi alvo de um ataque hacker estimado em cerca de 100 milhões de euros (R$ 615 milhões).

O ataque ocorreu menos de uma semana após a gigante das criptomoedas Binance ser alvo de uma ação semelhante.

O Ministério Público de Paris informou que abriu uma investigação formal após receber uma denúncia do banco, filial do gigante francês dos serviços financeiros Crédit Mutuel na Bretanha e em outras áreas do oeste da França. A investigação se concentra em um suposto ataque contra um sistema automatizado de processamento de dados cometido por uma organização criminosa.

O Arkéa informou que o "ataque sofisticado procedente do exterior" já foi controlado. Segundo o banco, os hackers acessaram a conta para fazer transferências para outros bancos, mas não as contas dos clientes, que não foram prejudicados. O valor subtraído foi convertido em criptomoedas por meio de plataformas especializadas.

O banco não confirmou a cifra de 133 milhões de dólares em prejuízo divulgada pelo jornal Le Télégramme, mas indicou que essa é a magnitude dos recursos comprometidos. "A quantia afetada pelo ataque, que está sendo avaliada, não é de magnitude suficiente para colocar em risco a saúde financeira e a solidez do grupo", ressaltou.

A fraude foi revelada no começo da semana, por ZachXBT, analista independente especializado em rastrear fundos na blockchain, tecnologia que sustenta as transações com criptomoedas. Ele atua de forma anônima e afirmou que o valor roubado foi canalizado por meio de contas abertas em plataformas de negociação de criptomoedas.

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