BANCOS

Banco Inter diz ter sido surpreendido por suspensão de novos consignados pelo INSS

A instituição salientou que está contato com o INSS para entender os motivos da decisão

O Banco Inter informou em nota que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSSO Banco Inter informou em nota que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS - Foto: Blog inter / Divulgação

O Banco Inter informou em nota que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS.

Nesta quinta-feira, 16, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações da instituição e do Paraná Banco, da Facta Financeira e da Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

A instituição salientou que está contato com o INSS para entender os motivos da decisão. "O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas", disse o banco em nota

Os quatro despachos citam descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS.

O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".
 

