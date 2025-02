A- A+

INTERNET Banco Inter fora do ar? Internautas reclamam nas redes Downdetector recebeu quase 4 mil notificações de problemas com aplicativo do banco na manhã desta quarta, dia que muitos trabalhadores estão recebendo o salário

O aplicativo e o site do banco Inter apresentam instabilidade no início da manhã desta quarta-feira, segundo relataram usuários da instituição financeira nas redes sociais. Clientes estariam com dificuldade para fazer login no aplicativo, assim como realizar pagamentos, transferências, saques, e acessar o extrato da conta.

No site Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 6h20, e atingiram um pico de quase 4 mil reclamações às 8h desta quarta-feira.





Problemas no acesso ao Banco Inter — Foto: Reprodução

No X, usuários reclamaram da instabilidade logo no dia 5 do mês, data em que um grande volume de pagamentos são processados. “Eu já tentei acessar o meu Banco Inter várias vezes e sempre dá erro! Juro! Tô tentando manter a minha sanidade mental…espero que seja só um problema do app e não tenha acontecido algo pior”, disse uma usuária.





Veja outros relatos:

pelo amor de Deus Banco Inter, hoje é dia de receber dinheiro, para com essas maluquices pic.twitter.com/dF23FsWhhj — V :) (@4riccii) February 5, 2025



Procurado pela reportagem, o Banco Inter ainda não se manifestou sobre a instabilidade nos serviços digitais.

Veja também