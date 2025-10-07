Banco Itaú fecha acordo de indenização após demissão em massa

A- A+

O Banco Itaú concordou em indenizar os funcionários afetados pela demissão em massa ocorrida no mês de setembro. A decisão foi tomada durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região.

De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, os trabalhadores receberão um pagamento adicional que pode chegar a 10 salários mínimos, dependendo do tempo de casa. Além da indenização, o banco se comprometeu a manter o modelo remoto para a categoria na empresa.

“Para a gente, a proposta que sai daqui é muito importante. O banco errou e estamos aqui para atender estes trabalhadores, principalmente o pessoal que tinha estabilidade. O Itaú vai voltar atrás no caso de quem estava gestante e, no caso dos adoecidos, o banco se comprometeu a analisar caso a caso. Saímos daqui vitoriosos. Queríamos sim a reintegração, não conseguimos, mas na medida do possível os trabalhadores vão sair com o reconhecimento de tudo o que aconteceu", acrescenta a diretora executiva do Sindicato e coordenadora da COE Itaú (Comissão de Organização dos Empregados do Itaú), Valeska Pincovai. Leia também • Itaú promove demissões em massa no modelo remoto • Itaú Unibanco enfrenta fechamento de agências e demissões • Lucro de Itaú, Bradesco e Santander vai a R$ 21 bilhões; bancos não esperam impacto do tarifaço

Indenização

A proposta é individualizada e varia conforme o tempo de serviço no banco. A aceitação do acordo implica na quitação total do contrato de trabalho, sendo o prazo final de adesão de até 6 meses.

Confira abaixo os detalhes:

Bancários entre 0 e 23 meses de banco: Piso de 4 salários + valor fixo de R$ 9 mil + 13ª cesta-alimentação.

Bancários a partir de 24 meses de banco: Piso de 6 salários + ½ salário por ano trabalhado, com teto de 10 salários + valor fixo de R$ 9 mil + 13ª cesta-alimentação.

