BRASIL

Banco Master: diretores do Rioprevidência são alvos são alvos de mandados de busca e apreensão da PF

Operação Barco de Papel é parte e investigação que visa a apurar um conjunto de nove operações financeiras

Agência central do Rioprevidência, que adminsitra as pensões e aposentadorias de servidores estaduais do Rio Agência central do Rioprevidência, que adminsitra as pensões e aposentadorias de servidores estaduais do Rio  - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Barco de Papel, que tem como alvos diretores do Rioprevidência — responsável pela gestão de aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. A ação é no âmbito das investigações sobre o Banco Master. Agentes estão nas ruas no Rio para cumprir quatro mandados de busca e apreensão.

A investigação, iniciada em novembro de 2025, visa a apurar um conjunto de nove operações financeiras, realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. As ações resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 970 milhões de recursos pertencentes ao Rioprevidência em Letras Financeiras emitidas por banco privado.

O trabalho investigativo contou com o apoio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social (SPREV/MPS), que elaborou o Relatório de Auditoria Fiscal que deu impulso à apuração.

 

Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

 

