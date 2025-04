Banco Master divulga lucro de R$ 1 bilhão em 2024 e patrimônio de R$ 4,7 bilhões

A- A+

O banco Master, que está sendo vendido ao Banco de Brasília, teve um lucro de R$ 1 bilhão ano passado, frente aos R$ 523 bilhões de 2023.

Os dados foram divulgados pela instituição nesta terça. Segundo o balanço, o banco apresenta crescimento patrimonial consistente, impulsionado por seus resultados operacionais e sucessivas capitalizações.

O patrimônio líquido atingiu R$ 4,7 bilhões frente a R$ 2,3 bilhões em 2023, e o total de ativos alcançou R$ 63 bilhões (R$ 36 bilhões em 2023).

Os ativos de crédito somaram R$ 40,31 bilhões e o Retorno sobre Patrimônio (ROE) foi de 28,5%. O ROE do Itaú, por exemplo, foi de 22,4% no ano passado.

Segundo balanço, o Master segue reforçando sua atuação no varejo, com a ampliação do Credcesta (consignado) e o crescimento da base de clientes do Will Bank (braço digital com foco no Nordeste).

O banco também unificou as operações do Will Bank, Kovr e Credcesta em um novo endereço.

“Essa iniciativa reforça nossa estratégia de eficiência operacional e integração dos negócios”, afirmou em nota Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Os resultados foram auditados pela KPMG.

No balanço, o Master informa a conclusão da aquisição do Will Bank, braço digital com foco no Nordeste, e do Voiter, banco de negócios, em 2024, com aprovação do Banco Central.

Em 2024, o Master informou que ampliou investimento em sua governança, com a criação de comitês, como o de auditoria, além de um conselho consultivo.

