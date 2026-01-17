A- A+

Economia FGC enfrenta instabilidade no aplicativo no primeiro dia de ressarcimento do Master Investidores relatam dificuldades para concluir solicitações; fundo afirma ter recursos suficientes e alerta para golpes

O aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) apresentou instabilidade neste sábado (17), primeiro dia para o envio dos pedidos de ressarcimento de investidores que aplicaram em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do banco Master.



As solicitações para pessoas físicas foram liberadas às 9h30, mas usuários relataram problemas para anexar documentos e finalizar o procedimento. Para pessoas jurídicas, o pedido deve ser feito pelo site do FGC.

Procurado, o FGC informou ao G1, por meio de sua assessoria, que ainda não havia previsão para a normalização completa do sistema até a última atualização.



O fundo reforçou, no entanto, que após a conclusão do pedido o pagamento será feito em até dois dias úteis, diretamente em conta de titularidade do credor.

Confira uma reclamação:

Volume de pagamentos e alerta contra fraudes

Segundo o FGC, o número de credores inicialmente estimado em 1,6 milhão foi revisado para cerca de 800 mil.



O valor total a ser pago em garantias soma R$ 40,6 bilhões, abaixo da projeção inicial de R$ 41,3 bilhões.



O fundo informou ainda dispor de liquidez de R$ 125 bilhões, com base em dados de novembro de 2025.

O órgão também alertou para tentativas de golpe envolvendo o pagamento das garantias. O FGC reforçou que não cobra taxas, não antecipa valores, não utiliza intermediários e não faz contato por WhatsApp ou SMS.

“Infelizmente, esse é um problema que afeta todo o sistema financeiro, e o processo de pagamento de garantias pelo FGC também pode ser alvo de criminosos”, afirmou o presidente do fundo, Daniel Lima.

A proteção do FGC cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, considerando o valor investido acrescido dos rendimentos até a data da liquidação.









Estão incluídos produtos como CDBs, RDBs, LCIs e LCAs. Valores que ultrapassem esse limite devem ser habilitados no processo de liquidação conduzido pelo Banco Central.

Não são cobertos investimentos como debêntures, CRIs, CRAs, fundos e títulos fora do sistema de proteção.

O banco Master foi liquidado pelo Banco Central em 18 de dezembro de 2025. A instituição, controlada por Daniel Vorcaro, já operava sob forte pressão financeira, com alto custo de captação e exposição a investimentos considerados arriscados.



Tentativas de venda não avançaram, e o alerta no mercado se intensificou quando o banco passou a oferecer CDBs com remunerações muito acima do padrão praticado.

Veja também