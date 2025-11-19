A- A+

Fraudes Banco Master recebeu investimentos de 18 fundos previdenciários de estados e municípios Aportes realizados entre outubro de 2023 e dezembro de 2024 somam juntos R$ 1,867 bilhão. Desse total, mais da metade foi do Rioprevidência, do Estado do Rio

A liquidação do Banco Master vai provocar perdas para 18 entidades de previdência de estados e municípios. Ao todo, esses fundos previdenciários aplicaram R$ 1,876 bilhão em letras financeiras do Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Confira a lista:

Estado do Rio de Janeiro (RJ) — R$ 970 milhões

Estado do Amapá (AP) — R$ 400 milhões

Maceió (AL) — R$ 97 milhões

Cajamar (SP) — R$ 87 milhões

São Roque (SP) — R$ 93,15 milhões

Itaguaí (RJ) — R$ 59,6 milhões

Estado do Amazonas (AM) — R$ 50 milhões

Aparecida de Goiânia (GO) — R$ 40 milhões

Araras (SP) — R$ 29 milhões

Congonhas (MG) — R$ 14 milhões

Fátima do Sul (MS) — R$ 7 milhões

Santo Antônio de Posse (SP) — R$ 7 milhões

São Gabriel do Oeste (MS) — R$ 3 milhões

Paulista (PE) — R$ 3 milhões

Jateí (MS) — R$ 2,5 milhões

Angélica (MS) — R$ 2 milhões

Santa Rita D'Oeste (SP) — R$ 2 milhões

Campo Grande (MS) — R$ 1,2 milhão

O Rioprevidência, que faz o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores do Estado do Rio, responde por mais da metade do volume investido. Em todos os casos, as aplicações foram feitas em letras financeiras, título que não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mecanismo que ressarce as perdas de investidores em caso de crises bancárias.

Apesar de essas entidades previdenciárias serem conhecidas como fundos de pensão, do ponto de vista legal elas operam sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Ou seja, a supervisão dessas entidades é de responsabilidade do Ministério da Previdência, além dos tribunais de contas municipais e estaduais.

Segundo o Ministério da Previdência, há no total 2.130 RPPS no Brasil.

Por estarem sob o regime do RPPS, esses fundos não são classificados como Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), ou seja, não estão sob o mesmo arcabouço regulatório, fiscalizatório ou de governança do setor, que tem supervisão da Previc.

