CASO BANCO MASTER

Saiba quem é o empresário que levou Toffoli e advogado do caso Master à final da Libertadores

Deslocamento, de jatinho, ocorreu poucos dias antes de Toffoli assumir decisões sensíveis relacionadas ao caso no Supremo Tribunal Federal

Interlocutores do ministro dizem que processo envolvendo o Banco Master ainda não havia chegado ao gabinete de Toffoli quando a viagem ocorreuInterlocutores do ministro dizem que processo envolvendo o Banco Master ainda não havia chegado ao gabinete de Toffoli quando a viagem ocorreu - Foto: Divulgação

A viagem do ministro Dias Toffoli ao Peru para assistir à final da Copa Libertadores recolocou no centro do noticiário o empresário Luiz Osvaldo Pastore, de 75 anos, suplente de senador pelo MDB e proprietário do jatinho que levou o ministro e o advogado Augusto Arruda Botelho — defensor de Luiz Antônio Bull, um dos alvos da investigação sobre o Banco Master.

O deslocamento ocorreu poucos dias antes de Toffoli assumir decisões sensíveis relacionadas ao caso no Supremo Tribunal Federal ( STF).

Pastore é um empresário paulista radicado no Espírito Santo, com atuação em setores como importação, indústria e administração de imóveis.

Apesar da baixa exposição pública, acumula influência na política e no meio empresarial. Em 2022, declarou um patrimônio superior a R$ 450 milhões.

Procurado, ele não se respondeu aos contatos. Toffoli e Botelho não quiseram se manifestar.

 

Sua trajetória no Congresso é marcada por passagens intermitentes pelo Senado, sempre como suplente.

Ele começou em 1994, como primeiro suplente de Gerson Camata (MDB-ES), assumindo o mandato no fim do período, entre 2002 e 2003. Voltou ao Senado em 2014, quando foi eleito suplente da senadora Rose de Freitas (MDB-ES). Desta vez, ocupou a cadeira por duas vezes em licenças da titular, em 2019 e em 2022.

Em 2022, Pastore transferiu o domicílio eleitoral para o Distrito Federal e tornou-se candidato a suplente da então ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que disputou o Senado. Na campanha daquele ano, foi seu principal doador, com R$ 380 mil.

Derrotada na disputa para o Senado por Damares Alves, Flávia — à época casada com o ex-governador José Roberto Arruda — iniciou um relacionamento com o empresário Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

O casal oficializou a união em 2023, quando ela adotou o sobrenome Peres.

A presença de Toffoli e Botelho no voo de jatinho de Pastore foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do Globo.

Na manhã do dia 28 — horas antes da viagem —, foi protocolado no STF um recurso de Daniel Vorcaro, dono do banco e também alvo da operação. Por sorteio, o processo foi distribuído para o gabinete de Toffoli.

Dias depois do retorno ao Brasil, o ministro retirou o caso da primeira instância, determinou que o STF passasse a supervisionar toda a investigação e colocou sob sigilo máximo.

Interlocutores do ministro afirmam que ele mantém amizade há anos e que a viagem foi organizada semanas antes de os advogados do dono do banco, Daniel Vorcaro, protocolarem o recurso no STF.

Segundo essas mesmas pessoas, o processo envolvendo o Banco Master ainda não havia chegado ao gabinete de Toffoli quando a viagem ocorreu.

