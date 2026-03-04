A- A+

VORCARO PRESO Banco Master: Vorcaro e cunhado voltam à sede da PF onde banqueiro esteve preso após tentar fugir Nova prisão ocorre sob suspeita de obstrução de Justiça; decisão aponta risco de fuga, patrimônio no exterior e manutenção de esquema para ocultar recursos, segundo investigação

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seu cunhado, o empresário Fabiano Zettel, estão presos na sede da Polícia Federal (PF) m São Paulo. Enquanto o dono do banco foi detido nas primeiras horas do dia, Zettel chegou ao local por volta das 9h, após se entregar às autoridades, já que não havia sido localizado em seu endereço pela PF.

Após a prisão, ambos devem passar por exame de corpo de delito e serão submetidos a audiência de custódia, quando a Justiça decidirá se permanecem detidos ou se poderão responder ao processo em liberdade.

Na primeira vez em que foi preso, em novembro de 2025, Vorcaro permaneceu na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo por uma semana antes de ser transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP). Ele foi solto no final de novembro após decisão judicial que substituiu a preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A nova prisão ocorre em meio à suspeita de obstrução de Justiça e, de acordo com decisão do ministro André Mendonça, também se justifica pelo extenso patrimônio do banqueiro.

“O risco de evasão do principal investigado segue presente, na medida em que ainda possui jatos privados, bem como extenso patrimônio no exterior, inclusive em paraísos fiscais”, destaca o texto.

A decisão também pontua que, mesmo após a primeira prisão de Vorcaro, “a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros”.

Em nota, a defesa do banqueiro negou "categoricamente" as alegações atribuídas a Vorcaro, que vão desde a intimidação de jornalistas à invasão de sistemas restritos da PF, Ministério Publico Federal (MPF) e de agências internacionais como o FBI e a Interpol.

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça. A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta", escreveu.

Sobre Zettel, o pedido de prisão afirma que o cunhado do banqueiro atuava como operador financeiro e braço direito. O pastor também seria responsável por custear as atividades de monitoramento e intimidação realizadas pelo grupo informal “A Turma”, liderado por Felipe Mourão.

Em nota, a defesa de Zettel afirmou que seu cliente “está à inteira disposição das autoridades”.

A primeira prisão de Vorcaro

Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos. Uma semana depois, foi transferido para o sistema prisional comum, sendo levado inicialmente ao CDP 4 de Pinheiros e, posteriormente, ao CDP 2 de Guarulhos.

Detido no aeroporto, antes de entrar em jatinho: veja como foi a prisão do dono do Master em Guarulhos

Ele deixou a prisão em 29 de novembro de 2025, após decisão judicial que substituiu a preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A primeira prisão ocorreu pouco antes de uma viagem do banqueiro. Como mostrou o jornal O GLOBO, o dono do Banco Master chegou de helicóptero ao terminal de aviação executiva do aeroporto pouco depois das 22h, segundo fontes ligadas à operação. No local, encontrou ao menos 15 agentes da Polícia Federal, que lhe deram voz de prisão ainda na área interna.

Informações reunidas pela PF indicam que Vorcaro soube que estava na iminência de ser preso e teria preparado uma fuga ao mesmo tempo em que anunciava a venda do Master para o grupo Fictor. Ele foi detido ao tentar embarcar para Malta.

A corporação, porém, monitorava de perto sua movimentação e já sabia que ele tentava aprovar um plano de voo para o país europeu desde as 17h, em pedido feito às pressas ao Serviço de Controle de Tráfego Aéreo. A interlocutores, Vorcaro dizia que viajaria a Dubai para encontrar investidores árabes interessados na compra do banco — informação que não se confirmou no plano de voo.

Veja também