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abastecimento de água Banco Mundial anuncia plano para levar água a 1 bilhão de pessoas A instituição afirmou que seus próprios recursos e assessoria técnica melhorarão o acesso à água para aproximadamente 400 milhões de pessoas até 2030

O Banco Mundial anunciou, nesta quarta-feira (15), um plano para melhorar o acesso à água para um bilhão de pessoas nos próximos quatro anos.

O programa, denominado Water Forward, visa "expandir os serviços confiáveis de abastecimento de água e fortalecer os sistemas contra secas e inundações".

A instituição afirmou que seus próprios recursos e assessoria técnica melhorarão o acesso à água para aproximadamente 400 milhões de pessoas até 2030, com o restante proveniente de parceiros.

Entre as instituições participantes estão bancos regionais de desenvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento da Opep e o Novo Banco de Desenvolvimento, alinhado ao Brics, segundo o Banco Mundial.

Metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, sofre com a escassez de água, em parte devido a "políticas pouco claras, regulamentações frágeis e serviços públicos financeiramente insustentáveis que têm retardado o progresso e desestimulado o investimento", observou o Banco.

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